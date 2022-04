El ex ministro Alfredo Moreno valoró el desarrollo de la Cumbre por la Paz para la región de La Araucanía y descartó que exista problema por la ausencia del presidente Gabriel Boric.

El encuentro se realizó este miércoles en Temuco, con el fin de abordar propuestas para solucionar la situación de violencia y conflicto que afecta a la región y parte de la macrozona sur.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Moreno expresó que, a su juicio, “es el camino. Naturalmente va a haber que ir incorporando otros actores a través del tiempo. Esta una iniciativa que tuvo el gobernador y creo que es una muy buena idea, y va a tener seguramente tercera o cuartas partes y seguir avanzando”.

“Espero que las autoridades centrales vayan también tomando esta iniciativa y puedan trabajar todos en conjunto para ir avanzando en un tema que ya no puede seguir, porque la situación que hay en La Araucanía -en Biobío, en parte de Los Lagos, Los Ríos- es algo que es insostenible para la vida normal de las personas”, agregó.

Tras ser consultado por la ausencia del mandatario, el ex ministro precisó que “estaba el delegado presidencial, que representa al presidente, pero yo creo que estaban los que tenían que estar y me parece que, más que discutir si tenían que haber otras personas o no, creo que esto es un primer paso. Esto es un pilar y hay que sumarle muchos pilares. Naturalmente después hay otros interlocutores, como lo son las comunidades mapuches, las multigremiales, las universidades”.

“Hay muchas maneras distintas en que la gente se exprese y se reúna, y todos ellos tienen que estar presentes y tenemos que conocer los problemas desde todas las visiones”, sentenció.