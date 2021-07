Este lunes -tras dos semanas de vacaciones de invierno- los establecimientos educacionales reanudaron sus funciones. De acuerdo a lo establecido en el plan Paso a Paso, los colegios pueden volver a la presencialidad en cualquier fase, incluida la cuarentena.

No obstante, gran parte de los municipios descartaron la posibilidad de volver a esa modalidad.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, aseguró que “no están las condiciones” en su comuna para retornar a la presencialidad.

“El comunicado que nosotros sacamos en el municipio es muy claro en señalar que, mientras no estén las condiciones, no vamos a volver a las clases presenciales“, manifestó la nueva jefa comunal, agregando que “es algo que esperamos que se revierta y que en esa misma dirección el Ministerio de Educación pueda tomar cartas en el asunto”.

La autoridad municipal detalló que visitaron distintas escuelas de la localidad para constatar su estado en general, afirmando que existen problemáticas en infraestructura y gasfitería. “Hay muchísimos establecimientos que tienen plagas de palomas, con toda la posibilidad infecciosa que trae. Hay muchos techos de pizarreño, cuestión que todos sabemos que es tóxica y que ya no se usan en las construcciones”.

Ante esto, apuntó directamente al Ejecutivo y dijo: “Yo me pregunto si efectivamente el ministro (Raúl Figueroa) o las autoridades mandarían a sus hijos o hijas a establecimientos donde ni siquiera está garantizado que se puedan estar lavando las manos constantemente, que es una de las medidas preventivas que todos conocemos por el tema de la pandemia. (…) Supongo que la respuesta es que no”.

“Necesitamos un apoyo real, si es que efectivamente la intención es que los niños y niñas vuelvan al colegio. El Ministerio tiene una labor fiscalizadora que también me pregunto cómo se estuvo materializando en los últimos años. Los establecimientos en Lo Espejo no tienen las condiciones mínimas para poder asegurar esa vuelta de clases sin exponer a los estudiantes, sus familias, a las comunidades educativas y a las familias de la comuna“, sentenció.

Sobre la posibilidad de que los establecimientos educacionales puedan volver a la presencialidad este año, la alcaldesa aseguró que “nada está descartado, pero sí necesitamos resolver al menos el tema de la gasfitería y el acceso al agua en todos los establecimientos, porque es uno de los elementos mínimos que se requieren para volver junto al acondicionamiento de las distintas salas de clases en contexto de pandemia”.

De hecho, la nueva autoridad ministerial denunció que, en algunas escuelas, los arreglos de infraestructura que han habido en los últimos años “fueron autogestión de las comunidades educativas”, financiados, en ciertos casos, por bingos y otro tipo de actividades.”Eso es parte de la realidad que viven los establecimientos educacionales de acá”, manifestó.

Falta de vacunas en la comuna

En relación al agotamiento de stock de las vacunas contra el COVID-19 en distintas comunas del país, la alcaldesa expresó que la falta de dosis afecta directamente a la posibilidad de volver a clases presenciales.

“Todo este contexto de la crisis de infraestructura que estamos mostrando nosotros hacia nuestro país, que ocurre aquí en la comuna de Lo Espejo, se agrava con la falta de Pfizer, porque para menores de 18 años esa es la vacuna que está recomendada y la que se está usando. Efectivamente, la vacunación es un tema que cruza directamente este debate. Por tanto, es una de las condiciones mínimas que deberían estar”, afirmó.

Sobre esta situación, aseguró que, como municipio, “tuvimos que cerrar nuestros centros de vacunación no por falta de voluntad, si no porque no tenemos dosis para poder tenerlos abiertos“.