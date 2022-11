Henry Campos, alcalde de Talcahuano, conversó con CNN Chile sobre la seguridad en el país y sostuvo que “lo importante es entender que no podemos sacar dividendos políticos en esta materia, no puede transformarse la seguridad en un tema electoral porque lo que terminará ocurriendo es que seremos más populistas que efectivos en el combate de la delincuencia”. Por otra parte, el jefe comunal instó al Congreso a que “sean responsables con el tema de la seguridad y que no intenten sacar dividendos políticos”.