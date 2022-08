Continúan las repercusiones políticas por las declaraciones del ministro Giorgio Jackson. En entrevista con Agenda Económica de CNN Chile, el diputado y presidente de la Comisión de Trabajo, Alberto Undurraga, manifestó que, a su juicio, los dichos del secretario de Estado fueron “ofensivas, con un aire de superioridad moral que no corresponde, pero además que son un tremendo error político, porque en un gobierno que no tiene mayoría como es el gobierno actual, que tiene que construir mayorías, uno no puede estar denostando permanentemente a sus propios socios”.