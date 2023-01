Osmar Valdebenito, jefe de admisión de la Universidad de Chile, conversó con CNN Chile respecto al inicio de la etapa de postulaciones que tendrá lugar este martes tras la entrega de resultados de la PAES. “Una vez que tengan cumplidos los requisitos, lo más importante es que tengan claro cuáles son sus preferencias”, aseguró la mañana de este lunes. “Este año se amplió el número de postulaciones a 20 (…) hay muchos cambios que permitirán un abanico más grande de postulaciones, dado que no hay referencias de si van a quedar o no. Lo que reforzamos es que pongan todas las postulaciones que más les interesen, porque no hay comparación. Hay una nueva escala y lo único que tienen como referencia es que expresen sus preferencias”.