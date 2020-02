A más de tres meses de la golpiza en Maipú por parte de funcionarios de Carabineros que provocó la muerte de Álex Núñez, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella y acusó que los uniformados ocultaron información.

En entrevista con Hoy Es Noticia de CNN Chile, el abogado querellante Cristián Cruz valoró la medida y dijo que eso “demuestra la ineptitud del gobierno porque tiene las facultades a través del Ministerio del Interior o la Subsecretaría del Interior, de presentar querellas por estos hechos”.

“En vez de eso el gobierno prefiere mirar para el lado“, agregó.

Lee también: Familia de Alex Núñez, hombre que murió tras golpiza de Carabineros, acusa que “la investigación está muy lenta”

Cruz relató de manera abreviada los hechos que ocurrieron el 20 de octubre a las afueras de la estación de Metro Del Sol.

“Álex Núñez estaba en la vía pública junto con un amigo. En el momento que él incluso estaba comiendo en una plaza, aparece un vehículo policial. Él y su amigo huyen del lugar, son perseguidos por Carabineros, se distancian, Carabineros le da alcance a la víctima y procede en la calle a torturarlo de manera brutal, salvaje, por varios minutos, con golpes principalmente de pie en todo el cuerpo, particularmente en la cabeza. Después cuál delincuentes los agresores, y no como Carabineros, lo dejan abandonado en vez de ya detenerlo o en el estado que lo dejaron haberlo llevado a un centro asistencial, y Álex logra caminar por sus propios medios solo hasta su casa, da cuenta de estos hechos a su familia, y al día siguiente él fallece dada la gravedad de las lesiones, en la Posta Central”.

Uno de los antecedentes manejados en la querella del CDE es el testimonio de un subteniente que acusó que los autores de la golpiza “se pusieron de acuerdo para que coincidieran las versiones” e inculparlo a él.

Además, el abogado sostuvo que existen otras pruebas de ello, como que por ejemplo, “los funcionarios públicos cuando ven un delito deben denunciarlo, por lo tanto, al no denunciarlo están cometiendo desde ya ese acto de encubrimiento“.

“Hay una pluralidad y distintos medios de prueba, y no resulta factible ni creíble suponer que carabineros no contaba ninguno de ellos con una cámara GoPro ni andaba filmando como lo hemos visto en distintos procedimientos. Eso ya demuestra desde un inicio el espíritu del resto de los funcionarios, no sólo de los agresores, de tapar, esconder estos hechos, a objeto de no ser sancionados”, argumentó.

Finalmente, el abogado denunció que “al conmemorarse tres meses del asesinato del don Alexander Núñez, la familia y un grupo de amigos hicieron una velatón y Carabineros del sector llegó disparando bombas lacrimógenas, persiguiendo a estos familiares. El padre de Álex usa silla de ruedas. Después de esto fueron a la casa de la viuda e intentaron ingresar por la fuerza, amenazando con que se conseguirían una orden de un tribunal, además falseando el que supuestamente ellos cuentan con el respaldo de la institucionalidad para obrar de esta manera violenta”.