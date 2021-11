Este domingo, el candidato a senador por la región Metropolitana del Partido Republicano, José Manuel Rojo Edwards, conversó con el panel de Tolerancia Cero sobre las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre.

Al respecto, Rojo Edwards se refirió a temas como las encuestas, el programa de gobierno de José Antonio Kast y sus propuestas programáticas en seguridad, temas valóricos, reducción de ministerios y derechos humanos.

Revisa los momentos destacados de su entrevista a continuación.

1. “Las encuestas no han representado bien lo que pasa finalmente en las elecciones”

“No le creemos mucho a las encuestas porque sentimos que no han representado bien lo que pasa finalmente en las elecciones, pero han sido importantes en derribar mitos. Hasta hace dos o tres meses atrás el mito era que un republicano no podía ser presidente, un republicano no podía ganar una senatorial o no podía ganar una diputación y quizás algún consejero regional. Lo que han hecho las encuestas es que han ido cambiando la percepción. Hoy día lo que nos tiene muy contentos es que la temperatura en la calle, el entusiasmo que genera José Antonio Kast como futuro posible presidente es muy alta y eso lo sentimos con mucha fuerza“.

2. “Hay una gran cantidad de personas de la UDI que apoya a Kast”

“Hay una gran cantidad de personas de la UDI que buenamente está apoyando la candidatura de José Antonio Kast, pero la candidatura nuestra es del Partido Republicano. Por supuesto, sean bienvenidos los que vienen, pero la campaña sigue siendo del Partido Republicano. Ellos institucionalmente han dicho que van a respetar la primaria que ganó el candidato Sichel“.

3. “Nosotros defendemos la vida del que está por nacer”

“Nosotros defendemos la vida del que está por nacer porque lo entendemos como la persona más vulnerable de todas y nosotros queremos defenderla. Creo que es muy complicado cuando le quitas la calidad de persona a alguien y lo llamas cigoto o modula (…) Lo que nosotros buscamos es defender la vida del más vulnerable”.

4. “El Ministerio de la Mujer mantendrá sus funciones pero se mezclará con Desarrollo Social”

“No vamos a reducirlo, lo vamos a incorporar. Es más, ahora vamos a tener en vez de un Ministerio de la Mujer dentro de un universo de 23, vamos a tener uno de doce. Se va a fusionar, pero las funciones se van a mantener (…) Por supuesto creemos que tiene que haber mayor equidad de género y esto lo pueden ver en todas las propuestas de defensa a la mujer, pero creemos también que el gobierno tiene que funcionar de manera eficiente. Entonces queremos mantener sus funciones y mezclarla con el Ministerio de Desarrollo Social“.

5. “El INDH solo persigue a carabineros pero deja desamparadas a las víctimas”

“Tenemos que defender los Derechos Humanos de todos, sin excepción. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tiene un problema conceptual inicial, que es que solamente considera que quienes pueden violar los DD.HH. son agentes del Estado, lo cual es verdad, pero también pueden violar los DD.HH. agentes que no son del Estado. Al final el INDH termina solamente persiguiendo a los carabineros pero deja desamparados a las víctimas de la violencia y el terrorismo, por ejemplo, en La Araucanía”.