Encuesta muestra incomodidad masculina frente a los cambios sociales: ¿A qué se debe?

En los últimos años, los cambios sociales han puesto sobre la mesa nuevas formas de entender la identidad y los roles de género.

Estos procesos de transformación, aunque celebrados por algunos sectores, también han generado incertidumbre y resistencia en otros.

Una reciente encuesta ICSO UPD reveló que parte de la población masculina manifiesta incomodidad frente a estas transformaciones sociales, con cifras como que el 54% de los hombres cree que “ser hombre hoy es más difícil que en el pasado”.

¿Qué significa ser hombre en la sociedad actual?

En Entrevistas CNN, Gabriel Otero, director del Observatorio de Desigualdades UDP, sostuvo que “en general hay un consenso, más allá de hombres y mujeres, de que hay importante avance en materia de igualdad de género y que estos avances son relevantes para la sociedad”.

“También quedan en evidencia ciertas tensiones a propósito de estos cambios, que han sido algunos de ellos más valóricos, pero otros también bastante institucionalizados, por ejemplo, en normativas de género en las instituciones. Lo que se puede ver de forma bastante clara es como una sociedad que transita hacia valores más igualitarios, pero son cambios que los hombres no saben transitar o que al menos evidencian que se sienten incómodos en alguna medida respecto a estos cambios”, agregó.

