“En el manejo de la emergencia el Gobierno hizo lo correcto”: Alberto Undurraga sobre masivo corte de luz en Chile

De todos modos, el timonel de la Democracia Cristiana recalcó en CNN Chile Radio que la investigación no tiene que ser solo a las empresas y para determinar por qué se produjo la interrupción del servicio, sino que también se debe responder por qué la reposición fue "tan lenta".

El diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, dio a conocer que la Cámara de Diputadas y Diputados impulsará una comisión investigadora en torno al masivo corte de luz entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos este martes.

En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad fue enfática en señalar que es “impensado que en un país del nivel de desarrollo que tiene Chile, podamos tener este tipo de cortes por una causa fortuita”.

“Cuando se trata de una falla en el sistema y una falla que después tiene una recuperación tan lenta, es absolutamente impensado e impropio para un país del nivel de desarrollo que tiene Chile. Chile tiene un nivel de desarrollo que está en la medianía de la tabla, a nivel mundial, y este tipo de cortes son inaceptables”, subrayó, añadiendo que “eso nos tiene que hacer reflexionar”.

Por otro lado, el parlamentario comentó que hay otros efectos, tanto económicos, como las ciudades y en la seguridad, por lo que espera que la indagatoria sea “completa”.

“La investigación tiene que apuntar no solo a las empresas, no solo al sistema, no solo a por qué fue el corte, sino que también por qué es tan lenta la demora y cuál es el nivel de información y el rol que han estado cumpliendo los organismos reguladores y fiscalizadores”.

Sobre esto último, explicó que “cuando los organismos reguladores están en la fiscalización, tiene que haber un mapa de riesgo, y la pregunta es si este tipo de situación estaba o no en el mapa de riesgo, si se estaban haciendo las fiscalizaciones adecuadas o no, si se tenían los sistemas de solución online o remoto o tuvo que ser en terreno”.

Manejo del Gobierno

Undurraga también fue consultado sobre cómo ha manejado el Ejecutivo la crisis ante el apagón masivo, a lo que respondió que comparte la indignación expresada por el presidente Gabriel Boric.

“Y creo que no solo yo, el total de las chilenas y chilenos que estuvimos con corte de luz durante, y con todas las molestias, con todos los problemas y las cosas tan graves como el fallecimiento de personas (electrodependientes), si eso se confirma en la investigación”, afirmó.

Luego, agregó que esto “hay que mirarlo en su conjunto, hay que mirar a las empresas responsables y, por supuesto, aplicar las sanciones que ahí corresponda, pero no taparse los ojos respecto al rol que el Estado, y estoy hablando del Estado, no quiero apuntar al gobierno en un organismo en particular, porque quizá aquí tenemos que hacer mejoras regulatorias más significativas”.

De todos modos, comentó que “desde el punto de vista de la emergencia, fue correcto lo que hizo el gobierno”.

“El gobierno rápidamente se constituye en los distintos comités de emergencia, el COGRID se reúne rápidamente, la ministra del Interior toma el liderazgo de ellos, se determina rápidamente el estado de emergencia para dar tranquilidad, (ya que) no sabíamos cuánto iba a durar esto, yo creo que en el manejo de la emergencia el gobierno hizo lo correcto”, concluyó.