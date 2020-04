Copec es una de las grandes empresas del país y desde esa posición ha implementado diversas soluciones para enfrentar la crisis sanitaria, y también la económica.

Pero el escenario es cada día más desafiante y por eso Matilde Burgos conversó con Arturo Natho, gerente general de Copec, para conocer sus estrategias frente a esta crisis que ha generado el brote del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Lee también: Margarita Ducci y el manejo sostenible de la crisis: “Las empresas pueden contribuir a una acción coordinada”

La necesaria respuesta del mundo empresarial ante una situación crítica que tomó al mundo por sorpresa, a puesto a prueba a las grandes compañías. En el caso de Copec han aportado bencina gratis a ambulancias como una forma de contribuir en medio de la crisis por la pandemia de COVID-19.

Pero, nada es fácil y parece que al pasar el tiempo en medio del confinamiento mundial, las cosas tienden a complicarse y el panorama económico del planeta no luce alentador. Recientemente, vimos la mayor caída de los precios del petróleo, una situación inédita que incluso llegó a marcar valores en negativos en el precio del crudo.

Al respecto, el gerente general de Copec aseguró que la vertiginosa caída de los precios del petróleo se trata de un fenómeno puntual por un efecto de oferta y demanda en un mercado impactado por la pandemia.

“Sobre el petróleo, básicamente lo que ocurrió pocos días atrás, es una cosa puntual, y obedece básicamente a una sobreoferta del petróleo a nivel mundial, que las refinerías no han sido capaces de comprar. Porque, como se cayó la demanda de combustibles determinados, las refinerías no tienen dónde comprar más petróleo, y en particular ese valor negativo fue por un tema de futuro puntual”, aseguró Natho.

Es un momento para reflexionar y pensar en nuevas formas sustentables de desarrollar la economía. Entre esas alternativas sostenibles surge la electromovilidad.

“Nosotros seguimos creyendo en el largo plazo, en que tenemos que evolucionar y Copec está comprometido con liderar la introducción de nuevas tecnologías, de nuevas energías, la electromovilidad, o el uso de hidrógeno, etcétera”, señaló el ejecutivo.

Lee también: Jeannette von Wolfersdorff: “Queremos entender la crisis mejor y para eso necesitamos más datos”

Un tema urgente que se venía alertando desde la preocupación medioambiental, la descabonización y la necesidad de reducir las emisiones, así como abandonar el uso de combustibles fósiles, cosas que hoy se ponen de manifiesto con la pandemia. “Básicamente, va a ir cambiando la matriz de los combustibles fósiles. Sin embargo, también hay que entender que estos procesos alteran los tiempos, y probablemente van cambiando las prioridades, pero de todas maneras, Copec no ha cambiado su ruta de largo plazo”, sostuvo.