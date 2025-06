“Ella no recibió privilegios por ser mi cuñada”: Boric se desmarca de polémica por mal uso de licencia de Fiona Bonati

En conversación con Tolerancia Cero; el mandatario aseguró que no participó en su contratación ni tuvo injerencia en sus funciones, y defendió que ella “no recibió ningún tipo de privilegios” por su vínculo familiar.

“Ella no recibió ningún tipo de aumento ni privilegios por el hecho de ser mi cuñada“.

Así respondió el Presidente Gabriel Boric, en conversación con Tolerancia Cero, a la polémica renuncia de Fiona Bonati, pareja de Simón Boric, a la Secretaría de Comunicaciones (Secom), en medio del escándalo por el uso fraudulento de licencias médicas detectado por la Contraloría General.

Además, el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) confirmó la apertura de un sumario administrativo en su contra.

Cabe mencionar que Bonati se encontraba con una extensión de licencia postnatal por enfermedad grave de menor de 1 año (alergia alimentaria), por lo que, según establece la normativa legal vigente, no podía realizar viajes.

El “caiga quien caiga” del Presidente Boric

En ese contexto, el jefe de Estados descartó la existencia de “pituto” en la contratación de la periodista y aseguró que “no tenía contacto profesional” con ella, desconociendo sus labores y atribuciones en la Secom.

“No la contraté yo, ella entró a trabajar en el Estado durante el primer gobierno de Piñera”, indicó, aclarando además que Bonati no se desempeñaba en un cargo de confianza.

“Ella renuncia inmediatamente se le notificó, para subir el estándar para los familiares del Presidente“, señaló el jefe de Estado.

Finalmente, reiteró: “Yo no tuve jamás ningún tipo de injerencia en sus labores. Ella responderá ante su jefatura, no me corresponde a mí evaluar el tema”.