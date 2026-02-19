Alcaldesa de Rapa Nui y visita del Presidente Boric: “Una señal importante hubiese sido venir al principio de gobierno y no al cierre”

En conversación con CNN Prime, Elizabeth Arévalo Pakarati compartió sus apreciaciones de la primera visita que el mandatario hizo a la isla, a solo días del cambio de mando. "Claramente ha sido fácil para él poder llegar a Juan Fernández en reiteradas ocasiones o a la Antártida, que son destinos mucho más difíciles de acceder que nosotros", dijo.

El Presidente Gabriel Boric concretó su primera visita a Rapa Nui en lo que fueron cuatro años de administración, lo que a solo días del cambio de mando no fue bien recibido por parte de las autoridades rapanui.

Quien fue crítica con la visita fue la propia alcaldesa de la isla, Elizabeth Arévalo Pakarati, quien profundizó en sus comentarios en conversación con CNN Prime.

“Así mismo lo reconoció”, compartió la jefa comunal respecto a que el propio mandatario fue transparente al aceptar parte de lo que fueron las impresiones de Arévalo al plantear que esto era “por cumplir”.

“He sido bastante crítica, lo dije en varios medios de comunicación. Nosotros ayer lo recibimos con todo el protocolo que eso significa al recibir a un mandatario en nuestro territorio. Obviamente he sido crítica y la comunidad en su mayoría también expresó esta misma percepción de que esta llegada es bastante tardía”, señaló la alcaldesa.

En esa línea, la principal duda que expresaron en la isla apunta a las dificultades que presenta el que una autoridad saliente sea quien recoja las necesidades de las y los rapanui, cuando el trabajo tendrán que realizarlo con la autoridad entrante.

Entre los argumentos que entregó el mandatario, según Arévalo, respecto a no haber visitado la isla en cuatro años, estaba la extensión del país, “pero claramente ha sido fácil para él poder llegar a Juan Fernández en reiteradas ocasiones o a la Antártida, que son destinos que son mucho más difíciles de acceder que nosotros”.

“Quizá él no pueda estar en todas partes, pero él ha mencionado que las señales son importantes. Entonces, una señal importante hubiese sido que a lo menos pudiese venir a la isla a un principio de gobierno y no al cierre. Porque lo que pueda prometer el día de hoy es muy difícil que sea realizable en 20 días”, agregó.