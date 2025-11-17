Elecciones 2025: Quiénes son los votantes de Franco Parisi y dónde se ubican políticamente

El académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Nicolás Freire, analizó en CNN Chile el perfil del electorado de Franco Parisi. Por otro lado, profundizó en la situación interna de Chile Vamos tras los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

El académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Nicolás Freire, analizó en Hoy Es Noticia de CNN Chile el electorado de Franco Parisi.

En las elecciones presidenciales, el candidato del Partido de la Gente obtuvo el tercer lugar en las preferencias, con gran popularidad en la zona norte del país y superando incluso a José Antonio Kast en algunas comunas de la Región Metropolitana, como Quilicura, Renca, Lo Espejo, La Pintana y Cerro Navia.

En ese contexto, explicó que, al analizar el programa de Parisi, se puede “posicionar claramente como un espacio de centroderecha”. Sin embargo, sus partidarios “no son ideologizados”.

“Es un electorado que primero se mueve desde la desafección, se mueve desde la crítica a ambos polos de la política”, comentó.

Desde su análisis, agregó que, en virtud de su programa y considerando factores como el desempeño de Pamela Jiles en el Congreso y un buen resultado en las elecciones parlamentarias, Parisi tiene la capacidad de avanzar en términos de políticas públicas.

“Esta es la llave más importante que tiene, para abrir una conversación que incluso podría tener tintes de reformar algunos elementos constitucionales”, añadió.

Respecto a la segunda vuelta presidencial, anticipó que si Parisi realiza un gesto podría “mover un porcentaje de sus votos”; sin embargo, su espectro político es amplio.

“José Antonio Kast no necesita el endoso de Parisi, necesita conquistar pequeños nichos de votantes de Parisi, y eso, por lo general, se hace incorporando alguna propuesta del programa original”, explicó.

El momento que enfrenta Chile Vamos

Consultado sobre la situación de la centroderecha tras el resultado del balotaje, afirmó que “la hegemonía de las derechas en el Congreso también es una victoria más de José Antonio Kast y del Partido Republicano”.

“Ni los pronósticos más favorables a esta derecha más dura podrían presagiar que iban a tener una bancada mayor de la que hoy tiene Chile Vamos”, remarcó.

En ese sentido, la lista Cambio por Chile, conformada por el Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, tuvo un desempeño positivo, superando a la derecha tradicional.

“Yo también coincido con Cristián Monckeberg: creo que murió el ciclo de Chile Vamos”, concluyó.