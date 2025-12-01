Elecciones 2025: Qué plantean los voceros económicos de Kast y Jara sobre el gasto fiscal

Los voceros económicos de José Antonio Kast, Tomás Bunster, y de Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar, respondieron las preguntas de la ciudadanía sobre sus propuestas en materia de recorte fiscal.

En una edición especial de Agenda Económica de CNN Chile, junto a Nicolás Paut conversamos con los voceros económicos de José Antonio Kast, Tomás Bunster, y de Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar.

Consultados por eventuales recortes fiscales en un próximo gobierno, Escobar afirmó: “Nosotros no hemos propuesto una reducción en el gasto público”. Además, precisó que tampoco es posible rebajar los impuestos a las grandes empresas, “como proponen nuestros adversarios”.

Explicó que esta posición busca resguardar los niveles de gasto social y racionalizar el uso de recursos “de forma tal de darle más potencia, lo que nos permite, a nuestro juicio, mejorar los sistemas de salud y darle mayor fortaleza a los sistemas de empleo”.

El economista añadió que estas medidas tienen como propósito enfrentar los desafíos que se avecinan, especialmente la expansión de la economía digital y el uso de la inteligencia artificial.

“Ahí tenemos déficits bastante grandes, para los cuales se necesita más recursos”, sostuvo, reiterando que mantienen la postura de no aumentar los impuestos a las empresas ni a las personas.

Por su parte, Bunster afirmó: “Nuestra propuesta lo que precisamente busca es darle sostenibilidad a los beneficios sociales y sostenibilidad en el mediano plazo a la conducción de las finanzas. Hemos visto en los últimos cuatro años una administración tremendamente irresponsable”.

A su juicio, “estamos en un déficit de 2,7 puntos del PIB, y la verdad es que hay que corregirlo, porque si no, no van a haber recursos que distribuir y no vamos a poder financiar los beneficios sociales como la PGU, como la gratuidad en la educación superior; no va a haber plata, digamos”.

Consultado sobre si, tras la reunión con los economistas de Evelyn Matthei, el recorte de US$6 mil millones podría aplicarse de manera más gradual, precisó: “Hubo un acuerdo transversal en la necesidad de converger al equilibrio fiscal, y si discutiendo los detalles más técnicos puede haber una conveniencia de hacerlo con mayor flexibilidad, en mayor tiempo, pero siempre dentro del período de la administración