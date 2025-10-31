Elecciones 2025: ¿Qué emociones transmiten los candidatos Jara, Matthei, Kaiser y Kast en sus campañas?

El investigador senior del CEP, Aldo Mascareño, explicó en CNN Chile los hallazgos de un informe sobre las visualizaciones en redes sociales y las emociones que transmiten los candidatos durante esta etapa de la carrera presidencial.

El investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), Aldo Mascareño, explicó en Hoy Es Noticia de CNN Chile los resultados del sexto informe del proceso electoral, centrado en las visualizaciones en redes sociales y las emociones que transmiten los candidatos presidenciales.

En ese contexto, señaló que las emociones han ido cambiando: antes las campañas se realizaban en terreno, en los conocidos “puerta a puerta”. Sin embargo, en esta época de redes sociales, las emociones se están generando en diversas plataformas, como Instagram o Facebook. “Están definiendo hoy día a nivel global las elecciones”, subrayó.

Respecto a los hallazgos del estudio, detalló que han existido cambios importantes. En los primeros meses de la carrera presidencial, la emoción predominante era el miedo, relacionada con temáticas de seguridad y delincuencia. Con el paso del tiempo, los abanderados comenzaron a presentar sus propuestas y programas, “bastante sistemáticos y similares entre sí”, por lo que ya se había instalado un cierto “estándar”.

“Esa emoción del miedo fue en muchos sentidos reemplazada por una emoción de enojo, que no estaba tanto asociada a las propuestas de seguridad, sino más bien a las polémicas”, planteó. Desde su análisis, esto “puso un límite al crecimiento de José Antonio Kast”.

