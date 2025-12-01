Elecciones 2025: Qué dicen los voceros de Jara y Kast sobre eliminar multas del TAG y las contribuciones

Los voceros económicos de José Antonio Kast, Tomás Bunster, y de Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar, expusieron sus posturas sobre el proyecto de ley que busca eliminar las multas por circular sin TAG en autopistas concesionadas y su visión respecto a la eliminación de contribuciones.

En una edición especial de Agenda Económica de CNN Chile, junto a Nicolás Paut, conversamos con los voceros económicos de José Antonio Kast, Tomás Bunster, y de Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar.

Ante la pregunta sobre si respaldan el proyecto de ley que busca eliminar las multas por circular sin TAG en autopistas concesionadas, ambos coincidieron en que no apoyan la iniciativa.

Bunster explicó: “Creo que introduce un desincentivo a la inversión en infraestructura. Para el desarrollo de la infraestructura pública ha sido fundamental contar con los mecanismos adecuados para que se pague el pasaje, y esto va en dirección contraria”.

Por su parte, Escobar señaló: “Nosotros no lo apoyamos. Creemos que si se eliminan las multas del todo, entonces no hay incentivos para pagar los impuestos, y los impuestos han sido fundamentales para el desarrollo de las autopistas en Chile”.

Escobar precisó que, aun así, sí existe espacio para revisar el esquema actual, planteando que “hay margen para rebajar las multas y también para evaluar reducciones en los peajes y en los cobros del TAG”.

Eliminación de contribuciones

Respecto a la propuesta del excandidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, Bunster aclaró: “Como se podrá ver en el propio programa de Kast, nosotros sí tenemos incorporada la medida de eliminar las contribuciones a la primera vivienda para personas mayores de 65 años en un principio”.

Agregó que “es absolutamente razonable poder hacerlo”, ya que el impacto fiscal de la medida sería acotado: “Estimamos que podría costar alrededor de US$170 millones, y eso nos parece abordable. Es una propuesta más acotada que la de Kaiser”. Además, adelantó que el objetivo final es avanzar de forma progresiva hacia la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda para todas las personas.

Desde una postura contraria, Escobar manifestó: “En esa materia definitivamente no estamos de acuerdo. Porque, a ver, se les olvida a estos señores que quienes pagan contribuciones hoy día son principalmente las personas de mayores recursos, y que las contribuciones son un mecanismo redistributivo muy importante, desde las comunas más ricas hacia las más pobres”.

Por lo mismo, advirtió que “si uno empieza a eliminar las contribuciones, partiendo por el comienzo que ellos proponen y extendiéndolo en el tiempo, lo que ocurre es que los más ricos terminan contribuyendo cada vez menos al fortalecimiento financiero de las comunas más pobres”