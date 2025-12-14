Elecciones 2025: Fernando Paulsen, Pepe Auth y Tomás Duval analizan el segundo tiempo de la carrera presidencial

En la previa del cierre de los locales de votación, Fernando Paulsen conversó en CNN Chile con los analistas Pepe Auth y Tomás Duval, quienes analizaron cómo llegan los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara al balotaje. Además, abordaron las proyecciones de la participación electoral y el eventual porcentaje de votos nulos.

En la previa del cierre de mesas, el periodista Fernando Paulsen y los analistas políticos Pepe Auth y Tomás Duval analizaron el llamado “segundo tiempo” de la carrera presidencial.

En el panel, el exdiputado destacó que este proceso electoral, a diferencia de la primera vuelta del pasado 16 de noviembre, resulta más expedito, ya que contempla una sola votación y una papeleta en la que los electores deben escoger entre dos alternativas: José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Respecto del balotaje, Auth subrayó que existen diferencias relevantes en comparación con la segunda vuelta presidencial de 2021, cuando el fundador del Partido Republicano se enfrentó al entonces candidato Gabriel Boric. Según explicó, en ese proceso “había dos prioridades distintas”, mientras que en el escenario actual “existe una mayor similitud en las propuestas”.

En esa línea, afirmó que “la polarización programática se ha acortado”, fenómeno que, a su juicio, también se explica por el voto obligatorio. Desde su perspectiva, la polarización tiene hoy un componente principalmente “afectivo”, en el que las candidaturas presidenciales “se agreden mutuamente”.

Por su parte, Duval remarcó que, debido al carácter obligatorio del sufragio, el próximo Presidente de la República será el candidato más votado en la historia de Chile.

En ese sentido, coincidió con la visión de polarización planteada por Auth y agregó que ‘la moderación ha sido nula’, y que en esta segunda vuelta se ha mantenido la misma agenda.