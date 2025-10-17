Elecciones 2025: Análisis de Cristián Leporati sobre los mensajes de los candidatos en la franja electoral

El académico de comunicación política de la UDP, Cristián Leporati, analizó el inicio de la franja electoral en la recta final de la carrera presidencial. "Los dos que están punteando la encuesta fueron muy consistentes", destacó.

El académico de comunicación política y gubernamental de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati, comentó en Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre el comienzo de la franja electoral televisiva de cara a los comicios presidenciales del 16 de noviembre.

“Me queda la sensación de que los que arriesgan menos comunicaron de forma distinta: más agresiva, más creativa, más memorable, quizá un poquito más impactante”, planteó.

Por ejemplo, el candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami utiliza inteligencia artificial para cuestionar a diversas fuerzas políticas, desde el Frente Amplio hasta sus contendores en la carrera presidencial.

“Hubo un trabajo interesante porque es muy audiovisual, pensado básicamente en las conversaciones digitales: cómo esto se viraliza y cómo después se extiende en el tiempo”, dijo Leporati.

Mientras que Harold Mayne-Nicholls recurrió al recurso del humor. “Eso es importante porque de alguna forma rompe la inercia normal de todas las candidaturas”. Sin embargo, considera que, al ser una carta presidencial poco conocida, debió aparecer más.

Consultado sobre los mensajes de los abanderados presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast, destacó que mantuvieron su estilo.

“Los dos que están punteando la encuesta fueron muy consistentes. Cuando ves el spot de Jara, es el típico de la izquierda, con su identidad y personalidad. Mientras que Kast es el candidato que venimos escuchando ya en su tercera elección: él es así, y en eso no engaña ni miente, pero tiene un detalle súper interesante, a diferencia de Jara”, argumentó.

En el caso de la exministra de Trabajo, describió que “piensa un spot político en el primer día, que es más bien para la televisión. Kast está pensando en un spot político que es para la televisión: muestra el testimonio brutal de una madre que pierde al hijo, pero agrega un cierre con música y lo traduce en lenguaje de señas, algo muy viralizable que se verá en las conversaciones digitales por mucho tiempo. A Jara le faltó pensar una campaña distinta y más orientada a la conversación digital”.

Esto mismo se replicó en el caso de Evelyn Matthei: “No es capaz de generar una propuesta que sea una campaña distinta y muy viralizable”. Como ha enfrentado diversas fases en su candidatura, Leporati considera que está “un poquito perdida en su estrategia política comunicacional”.

Finalmente, sobre los tiempos en este formato, remarcó que considera que “ocho candidatos es un exceso”. Sin embargo, en caso de una segunda vuelta, se podrá conocer mejor a las cartas presidenciales.

“Probablemente se requiere más tiempo, sí, pero como te digo: en treinta segundos se cuentan buenas historias. Hay que tener buenos creativos que sean más arriesgados en las propuestas que hagan y que entiendan mejor a la gente”, cerró.