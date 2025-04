“El papa cambió después de Chile y el país también lo hizo”: Doctora en Derecho Canónico y visita de Francisco en 2018

En CNN Chile Radio, la doctora en Derecho Canónico y académica de la Universidad Católica, Ana María Celis, abordó los dichos del pontífice sobre el obispo Juan Barros y su vínculo con Fernando Karadima.

Tras la muerte del papa Francisco a los 88 años, son múltiples los recuerdos sobre su gestión desde que inició su pontificado en 2013.

En Chile, en particular, se recuerda su polémica visita en 2018, cuando se refirió a las acusaciones contra el obispo de Osorno, Juan Barros -sindicado como encubridor de Fernando Karadima-, y sus posteriores disculpas.

En ese sentido, Ana María Celis, doctora en Derecho Canónico y académica de la Universidad Católica, comentó que “el Papa cambió después de Chile, nosotros también pudimos cambiar después de su visita. Creo que es importante la confianza también que dio de que podíamos salir adelante, y eso era relevante”.

De todos modos, dijo en CNN Chile Radio: “A mi modo de ver le faltó más, o sea, seguimos hablando de abuso de poder, de conciencia y sexual, pero en lo jurídico eso es mucho más complejo de ver”.

“No es que esté tipificado el delito de abuso de poder o abuso de conciencia, especialmente, entonces presenta ciertas complejidades técnicas, sin duda, pero en el fondo uno ve que se avanza, pero no se avanza”, añadió.

Consultada sobre si aún falta avanzar en el tema, Celis respondió: “Sí, de frentón”.

Y cuando se le preguntó si el sumo pontífice no pudo ir más allá en su gestión para avanzar contra los abusos en la Iglesia, la académica afirmó que él pudo haber creído que “hasta ahí estaba bien lo que él podía llegar”.

“Sí me alegro que quizás con otros incentivos, en el fondo ahora armamos una red para la cultura del cuidado y con otros países, con todos los países de Latinoamérica”, acotó.

Finalmente, Celis aseveró que si bien significó un cambio e influyó en la institucionalidad de la Iglesia, la forma en que desde el Vaticano se abordaron estos temas, aún “hay mucha resistencia”.

“Ahora, yo en eso, y estoy súper tranquila porque lo he visto en todos los lugares que he correspondido, yo en eso soy, no sé, crítica, en el sentido de que creo que las resistencias obedecen a una de dos cosas”, apuntó Celis.

En concreto, dijo que puede ser que “la autoridad, en su minuto, tomó decisiones que hoy día no estarían bien vistas o no corresponderían. O bien él mismo o algún cercano está directamente involucrado”.

“Lo he dicho en todas las partes, porque si no, no se entiende la resistencia. O sea, es demasiado atroz que a una persona le pase algo así bajo nuestro cuidado como para que no tomemos todas las medidas necesarias para. Y esto no significa confundirlo con casa de bruja, ni ninguna otra caricatura”.

En ese sentido, aseveró que se deben hacer cargo de que si las relaciones en la Iglesia “pueden ser abusivas, entonces tenemos que cambiar nuestras relaciones y tenemos que, en especial, evitar cometer delitos”.