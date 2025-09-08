El nudo ciego del estallido social: El análisis de Alfredo Joignant

El panelista de Tolerancia Cero insiste en que, lejos de teorías conspirativas, el estallido tuvo una base organizativa real en el tejido social previo al 18 de octubre, con vecinos y colectivos movilizados incluso antes de las evasiones estudiantiles.

En los próximos días comenzarán las interpretaciones del estallido social, en un año electoral especialmente propicio para echar a andar la fantasía y el interés por capturar la imaginación.

La actividad imaginaria ya empezó, con un toque de delirio de la derecha. Es así como se está afirmando que en el origen del estallido social estuvo LA IZQUIERDA, y en una versión edulcorada LA IZQUIERDA RADICAL.

El Presidente Gabriel Boric lo dijo de modo simple: “no han entendido nada” a lo que sucedió a partir del 19 de octubre de 2019.

Sucede que sabemos cada vez más cosas de lo que originó el estallido social: en su origen no hubo partidos, pero sí organizaciones de distinto tipo que operaron como infraestructura social, sin mediar planes ni conspiraciones.

Es así como, junto a varios colegas, detectamos a partir de la base de datos del observatorio de conflictos de COES que, un par de días antes de que irrumpieran los estudiantes en las estaciones de metro, los “vecinos” ya se estaban movilizando y protestando.

El dato es fantástico. Es en ese sentido que en el origen del estallido social hubo organizaciones, y no pura espontaneidad (inverosímil a escala de millones de personas), entendiendo por organizaciones a los vecinos, a los colegas de trabajo, a los compañeros de curso en la universidad y un largo etcétera.

¿Hubo un intento de recuperación del estallido por algunos partidos de izquierda? Por supuesto que lo hubo, del mismo modo que en mayo del 68, y en los últimos años en Brasil, Colombia o Turquía.

Es una constante de izquierdas (y en menor medida de derechas, por su poca familiaridad con el activismo callejero).

Lo que constituye un verdadero enigma, científico y policial, es la quema simultánea de varias decenas de estaciones de metro en un día del estallido. Me resulta inexplicable. Nunca he leído una explicación científica de lo que allí ocurrió.

Tampoco he sabido de alguna explicación policial.

¿Qué ocurrió? No tengo la menor idea.