El análisis electoral de Daniel Mansuy: “Es posible augurar que tendremos un Congreso tanto o más fragmentado que el actual”

El panelista de Tolerancia Cero advierte sobre la alta fragmentación que probablemente marcará al próximo Congreso, escenario en el que ninguna fuerza política obtendrá mayoría propia. Frente a este panorama, plantea que los sectores con vocación de poder —especialmente las derechas— deben comenzar a pensar seriamente en la construcción de coaliciones sólidas.

Las listas parlamentarias ya fueron inscritas y aunque el resultado de dicha elección es incierto, sí podemos estar seguros de algo: Ningún grupo contará por sí solo con nada parecido a una mayoría parlamentaria.

Es más, es posible augurar que tendremos un Congreso tanto o más fragmentado que el actual, con pequeños grupos que podrían inclinar la balanza en una u otra dirección.

Mientras mantengamos este sistema electoral es difícil salir de aquí, nadie lo ha comprendido mejor que el diputado Mulet.

En este contexto, los grupos que tienen auténtica vocación de gobierno tienen el deber de pensar cómo construir mayorías en este escenario, cómo construir coaliciones que permitan cumplir con algo así como un programa.

Esta cuestión resulta fundamental porque si quien gana el presidencial enfrenta a un Parlamento hostil, tendrá un Parlamento muy difícil que no podrá, sino, frustrar las expectativas de la ciudad.

Esta es hoy la gran pregunta que enfrentan las derechas, al margen de quien triunfe: ¿Es posible pensar que las derechas gobiernan reunidas? ¿Están dispuestas a las distintas derechas empezar a trabajar con ese horizonte en la cabeza, en mente? ¿Estará por ejemplo Republicanos dispuestos a convergir con Chile Vamos sin acudir a una peregrina teoría de los anillos del poder? ¿Y Chile Vamos estará dispuesto a concurrir después de haber insistido durante años en las necesidades imperiosas de construir mayorías en caso de que gane José Antonio Kast?

Las mismas preguntas exactamente iguales valen en un eventual triunfo de Evelyn Matthei. Si las derechas no empiezan a reflexionar desde ya en estas cuestiones, nuestra política seguirá atrapada en un ciclo pendular que dura ya demasiados años.