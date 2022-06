El ex intendente de la región de Los Ríos, Egon Montecinos, conversó con CNN Chile sobre su libro Santiago no es Chile, donde entrega las claves para fundar un Estado regional y descentralizado. “Me gusta mucho la idea que está contemplada en el borrador de la nueva Constitución que define nuestra forma de Estado como regional (…) a diferencia de lo que hemos tenido históricamente”, dijo.