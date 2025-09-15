Qué efectos tuvo en las encuestas de opinión el primer debate presidencial con todos los candidatos

Camilo Feres, analista político y director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, comentó lo que dejaron las distintas encuestas de opinión tras el primer debate que reunió a todos los abanderados presidenciales.

El miércoles 10 de septiembre se llevó a cabo el primer debate presidencial donde estuvieron los ocho candidatos. Y ya habiendo pasado cerca de una semana hemos conocido las distintas encuestas de opinión que recogen las impresiones de la ciudadanía tras este foro.

En Hoy Es Noticia revisamos lo que dejó la instancia y cuánto movió la aguja entre los que están disputando el paso a la segunda vuelta y quienes se mantenían bajo los 10 puntos porcentuales.

Para ello, hablamos con Camilo Feres, director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, para analizar si hubo o no alguna variación relevante en favor de uno u otro.

“Las encuestas llevan un tiempo mostrando que hay dos candidaturas que están estabilizadas en un primer y segundo lugar, que dependiendo de la semana se lo pueden ir turnando que son Jeannette Jara y José Antonio Kast. Eso no ha variado. Desde la perspectiva de todos quienes están en una segunda línea (…) es por un lado un problema y por otro una oportunidad. Hay muchos votos en disputa que hoy no están representados en las adhesiones que hoy se muestran”, afirmó el analista político.

En ese sentido, ese bolsón de votantes aún no definidos por una u otra candidatura alcanzan los 40 puntos porcentuales, y según comentó Feres no necesariamente se desplazarán de manera homogénea.

Por ejemplo, en el caso de Evelyn Matthei pareciera haber decantado una estrategia definitiva, luego que tuviera momentos “erráticos semana a semana”, en lo que Feres expresó como la coexistencia que tenían dentro de su candidatura dos tesis distintas: debía disputar el voto de derecha o debía apuntar hacia un centro hipotético.

“Hoy está en mejor posición que hace tres semanas”, afirmó.

Con una Matthei pudiendo plantarse de una vez por todas desde una estrategia unitaria, sigue la disputa en la punta de la tabla entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, ambos posicionados en el primer o segundo lugar de preferencias dependiendo de la encuesta.

Qué pasó en el caso de ambos: no hubo mayores variaciones. Este sería un claro ejemplo, señaló Feres, del votante “duro”, quien no se verá influenciado en un grado importante por lo que ocurra durante la campaña. “Podríamos presumir que es un votante que ante casi cualquier estímulo va a mantener su preferencia”, aseguró.