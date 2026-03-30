Eduardo Sepúlveda y la violencia escolar: “Este es otro de los temas a agregar en la lista de emergencias para el nuevo gobierno”

El panelista de Tolerancia Cero, Eduardo Sepúlveda, reflexionó sobre los recientes casos de violencia escolar. "Parece razonable pensar que, si no se resguarda primero el derecho a la vida de las personas, no hay otros derechos que proteger, como la privacidad, la intimidad o la dignidad. Y eso abonaría a la tesis de permitir más controles en los colegios", sostuvo Sepúlveda.

En mi juventud tuve la oportunidad de estudiar en un liceo de Estados Unidos. Todos los días al entrar me tocaba atravesar un detector de metales. A mí me llamaba la atención, porque me sentía como entrando a un aeropuerto, pero para nadie más era tema.

Ahí supe que en 1985 la Corte Suprema estadounidense había emitido un fallo histórico que autorizaba a los colegios a revisar mochilas e instalar detectores de metales. Eso terminó con años de controversia dentro de la sociedad norteamericana que debatía cómo equilibrar dos derechos fundamentales, como son la seguridad y la intimidad.

Esta es una discusión antigua que se ha resuelto de maneras distintas dependiendo de las culturas. Los países anglosajones, como Estados Unidos, el Reino Unido o Australia suelen dar más facultades a los directivos docentes para revisar mochilas o instalar detectores. Otros países, como México y Chile, nuestro país, aparecen como los más reacios a esa práctica, planteando que vulneraría los derechos fundamentales de los estudiantes y se amparan en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU.

La tragedia de la semana pasada en Calama, en que un estudiante asesinó a una inspectora y dejó heridos a otros integrantes de la comunidad escolar, sumada al hecho ocurrido hoy, en que un alumno de 15 años en Curicó fue detenido dentro de su colegio portando un arma de fuego y cuatro cartuchos, traen de vuelta este debate a Chile.

Así las cosas, parece razonable pensar que si no se resguarda primero el derecho a la vida de las personas no hay otros derechos que proteger, como la privacidad, la intimidad o la dignidad. Y eso abonaría a la tesis de permitir más controles en los colegios.

Pero también es cierto que esta es una discusión que deberá hacerse cargo de otras dimensiones, como por ejemplo la manera en que los teléfonos pueden ser usados para violentar la dignidad y la intimidad de compañeros de colegio. ¿Se permitirá retener o revisar celulares en los establecimientos para evitar o sancionar otro tipo de agresiones, como las que ocurren online? Lo que está claro es que este es otro de los temas a agregar en lista de emergencias para el nuevo gobierno.