Economista David Bravo y propuestas de Jara en materia laboral: Es “muy arriesgada” y “no tiene bases técnicas”

En entrevista con CNN Chile Radio, el economista abordó la iniciativa de la candidata oficialista para un "sueldo vital" de $750.000.

Una de las propuestas de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, es la creación de un “sueldo vital” de $750.000,

Sobre ello, en encargado programático de la abanderada, Fernando Carmona, dijo en CNN Chile Radio que el camino para eso es establecer una escalera con pasos pequeños, para que así el impacto sobre la economía sea más controlado.

También comentó que es necesario mejorar o generar subsidios para las pymes para que puedan sostener este salario, y que en la medida en que se genera una demanda interna más grande, esa circulación de dinero mejora el crecimiento económico.

Este miércoles, David Bravo, economista y director del Centro de Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica (PUC), señaló también en CNN Chile Radio que “no hay muchos economistas que hablan en esos términos, que es el concepto este de que vamos a potenciar la demanda interna. Ese es básicamente el concepto que está detrás. Eso va a generar inflación y va a generar estancamiento laboral”.

El experto dijo que “es una apuesta muy arriesgada. Es muy coherente lo que se ha hecho en este gobierno en materia laboral con esa mirada. Y pienso que sabemos hacia dónde nos va a llevar”.

En esa línea, afirmó que la falta de empleo es la “mayor inequidad que tenemos, porque son personas que no tienen ingresos” y que se tiene una propuesta que “no tiene bases técnicas” y que “efectivamente nos va a llevar definitivamente a un estancamiento mayor”.

Bravo aseveró que eso “es peligroso, por eso he levantado el tema, y por eso pienso que es urgente que las autoridades tomen en cuenta que estamos en un problema”.

“Aquí no había un reconocimiento de que este es un tema y se sigue actuando como que el problema no existiera. Esto yo no lo había visto, mirando el mercado laboral, desde que conozco desde los años 80, no había visto una situación donde tuvieron todos los termómetros marcando fiebre y a una autoridad que básicamente está en una autocomplacencia que no tiene precedentes“, concluyó.