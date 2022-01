Este viernes, el país volvió a registrar el número más alto de nuevos contagios de COVID-19 en seis meses con 3.799 infecciones en las últimas 24 horas, el mayor desde el 3 de julio de 2021.

“Estas fluctuaciones en el número de casos van de la mano con el hecho de que la pandemia no se ha acabado y hemos visto la aparición de nuevas variantes”, sostuvo el Dr. Alexis Kalergis.

En conversación con CNN Chile, el director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII) detalló que la variante Ómicron “es más contagiosa y lo más probable es que reemplace a la variante Delta con mucha rapidez, como ha ocurrido en otros países”.

Dado este contexto, el especialista recalcó que es “fundamental” poder contar con herramientas de protección “como son las vacunas y las medidas de autocuidado que eviten el contagio como las mascarillas, el distanciamiento físico, el lavado de manos, etcétera”.

“Tenemos que seguir insistiendo en estas medidas de protección porque vemos que el virus sigue circulando. El aumento de casos hay que tomarlo como una advertencia, pero, al mismo tiempo, debemos sentir que hemos logrado avanzar en cuanto a la vacunación, que es lo que probablemente mantendrá protegida a la población respecto a la enfermedad severa”, agregó.

Este jueves, el presidente Sebastián Piñera anunció que el próximo lunes 10 de enero iniciará el proceso de vacunación con la segunda dosis de refuerzo contra el COVID-19. Al respecto, Kalergis sostuvo que, durante la pandemia, “la herramienta que ha hecho la mayor contribución (…) es la inmunidad de la población que se consigue a través de la vacunación”.

“El llamado es a avanzar con este nuevo refuerzo de la inmunidad (…) que se fundamenta en elementos bien claros, entre ellos la duración de la inmunidad en cada persona, la efectividad de las vacunas que naturalmente disminuye, la circulación viral y finalmente las variantes del virus que son de preocupación”, recalcó.

Para el doctor, es importante aprender de la experiencia del 2021. “Es decir, no debemos dejar de cuidarnos en las vacaciones, ya que no queremos tener un marzo y abril como el que tuvimos el 2021 y por ello es importante seguir evitando el contagio. Las vacunas lo que hacen principalmente es prevenir la enfermedad, pero no pueden evitar que nos contagiemos”, planteó.