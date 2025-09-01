Doctor da las claves: ¿Cómo identificar la hipertensión arterial?

En Entrevistas CNN, Marcelo Muñoz, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Mayor, conversó sobre esta enfermedad.

La hipertensión arterial es una condición silenciosa que afecta a gran parte de la población y cuyo diagnóstico temprano resulta fundamental.

En este sentido, los expertos concuerdan en que identificarla a tiempo es clave para prevenir riesgos mayores y mantener una buena salud.

¿Cómo identificar la hipertensión arterial?

En Entrevistas CNN, Marcelo Muñoz, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Mayor, sostuvo que “para tratar de decirlo de una forma más simple, la hipertensión arterial es la fuerza, llamémosla excesiva, que la sangre golpea la pared de las arterias, y si esa fuerza sobrepasa ciertos valores de normalidad (…) entonces uno considera que la persona está hipertensa y eso produce daño en distintas arterias del organismo; cerebrales, de la visión, del corazón, de la aorta, de las extremidades, de los riñones, etcétera”.

