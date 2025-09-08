Discusión por multa y voto obligatorio: Diputada Ossandón dice que ministros Elizalde y Lobos “quedan sin piso”

La parlamentaria de RN dijo en CNN Chile Radio que esperan que la multa pueda ser resuelta en el Senado y apuntó a que "ya hemos tenido un largo tiempo para poder evaluar lo que ha sido el voto voluntario, lamentablemente, democráticamente hablando, no ha sido muy bueno. Hoy día tenemos una democracia que está bastante alicaída y que tenemos que volver a levantar, porque es muy importante para el buen desarrollo del país".

Sigue la controversia luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara la multa al voto obligatorio, de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre.

Y es que la semana pasada, la Sala de la Corporación votó el proyecto que busca castigar monetariamente a quienes no acudan a sufragar; sin embargo -a pesar de que el Ejecutivo respaldó la medida- fue rechazada con votos oficialistas.

Bajo ese contexto, la diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, dijo en CNN Chile Radio que fue “sorpresivo”, que se votara en general, aunque “muy justo” y que luego se cayera el “corazón de la propuesta, que era justamente la multa, porque claramente no existe un voto obligatorio si no está asociado a una multa”.

Además, expresó que esperan que la multa pueda ser resuelta en el Senado y apuntó a que “ya hemos tenido un largo tiempo para poder evaluar lo que ha sido el voto voluntario, lamentablemente, democráticamente hablando, no ha sido muy bueno. Hoy día tenemos una democracia que está bastante alicaída y que tenemos que volver a levantar, porque es muy importante para el buen desarrollo del país”.

Consultada sobre quién incumplió acuerdo en la Cámara, respondió: “Supuestamente, existía un acuerdo justamente con el ministro Elizalde, yo no puedo confirmar eso. Existieron otras personas que estuvieron a cargo de eso y tampoco podemos echarle toda la culpa, porque también existieron algunos parlamentarios nuestros que no fueron a votar”.

Sin embargo, la parlamentaria remarcó que “lo importante es que esto tenga un acuerdo bastante transversal, que no pueda ser una política pública que se gane por uno o por dos votos, porque eso sería una mala política pública. Aquí tiene que haber un conocimiento transversal, ojalá mayoritario, aparte de la Cámara y el Senado, de que esto es una buena decisión”.

A pesar de que desde la UDI han pedido al presidente Gabriel Boric que aparte al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, de la discusión en la Cámara, Ossandón insistió en que “lo importante es que esto salga, yo creo que estamos al límite. Pero yo creo que los acuerdos son acuerdos, y tenemos hoy día un Presidente de la República que está justamente avalando esto. Entonces, es impresentable que su propio sector esté dando la espalda al Presidente de la República”.

Elizalde y Lobos quedan “sin piso”

La diputada de RN también recordó que aún quedan varios meses de la actual administración y “es importante que la labor legislativa no se detenga, pero claramente los dos ministros quedan un poco sin piso, porque nosotros tenemos claro que ese día existió una inacción, o sea, nadie conversó con los demás parlamentarios del oficialismo y por eso la votación se dio como se dio.”.

“Ahora, ellos quedan mal porque efectivamente es el presidente de la República quien les sale a decir ‘yo estoy porque el voto tenga una obligación y esto es a través de la multa'”.