Directora de Teatro a Mil detalla la cartelera del verano 2026 con obras y homenajes

La directora general de la Fundación Teatro a Mil entregó en CNN Chile los detalles de la cartelera y los homenajes que se realizarán en una nueva versión de uno de los eventos más esperados del verano, donde la mayoría de las actividades son gratuitas.

Carmen Romero, directora general de la Fundación Teatro a Mil, conversó en Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre los preparativos del festival, uno de los eventos más relevantes del mundo del arte que se realiza cada verano en distintas ciudades del país.

La directora destacó la participación de invitados internacionales de Asia, Europa y Latinoamérica, y señaló la importancia de la descentralización del festival.

“El homenajeado de este año es Marco Antonio de la Parra, psicoanalista, dramaturgo y actor. Él es parte de la historia del teatro chileno. Son 100 obras que ha montado a lo largo de su vida, presentadas tanto en Chile como en el resto del mundo”, afirmó Romero.

La directora también invitó a quienes tienen el Pase Cultural a aprovecharlo para asistir a las distintas obras y actividades del festival.