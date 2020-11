Lucas del Villar, director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), detalló en CNN Chile el acuerdo conseguido con dos cadenas de farmacias deberán compensar a 53 mil clientes debido a una colusión en precios de medicamentos registrada hace más de una década.

De acuerdo con lo indicado, se trata de un avenimiento que permitiría que estas personas reciban una compensación de $22 mil por parte de las farmacias Salcobrand y Cruz Verde tras una demanda colectiva presentada por el Sernac en contra de tres cadenas, entre las que se incluía también a Farmacias Ahumada.

Según indicó Del Villar, el pago se realizará de forma automática mediante una transferencia a la CuentaRut, y en caso de quienes no posean una cuenta, podrán retirar el dinero en una sucursal de BancoEstado o ServiEstado en un periodo de un año, solamente presentando su cédula de identidad.

El director del Sernac aclaró que esta compensación “beneficiará a consumidores más vulnerables, es decir, aquellos que compraron medicamentos para enfermedades crónicas” o enfermedades psiquiátricas a fines de diciembre de 2007 hasta marzo de 2008.

Después de casi 13 años, es difícil que los consumidores aun tengan las boletas de estas compras, “por eso hemos dispuesto un mecanismo que toma el universo de personas que compraron medicamentos para enfermedades mas graves, y esas personas van a recibir, la gran mayoría, de forma automática sus compensaciones”, indicó Del Villar.

Pero “si hay alguna persona que crea sentirse parte del grupo, que compró durante este período de diciembre de 2007 a marzo de 2008 algunos de estos medicamentos que son parte de la colusión, que son 206, pueden llenar el formulario de la página web y acompañar antecedentes para que el Sernac lo analice y le dé esa compensación“, agregó.

Asimismo, dentro de esta compensación también se consideró al “difuso”, es decir, “las personas que no están determinadas y que no pudieron comprar por el sobreprecio” existente en los medicamentos. Debido a que esos consumidores no se pueden identificar, se decidió entregar una parte de este dinero a una “fundación que es una casa de acogida para niños que están en etapas terminales de enfermedades fatales”.

Farmacias Ahumada

De un total de tres farmacias que enfrentan este proceso judicial por la colusión, una de ellas, Farmacias Ahumada, no se sumó a la compensación mediante el acuerdo logrado con el Sernac. Frente a esto, Del Villar indicó que “estuvimos disponibles para incorporarlos”, ya que “hubiese significado 700 millones adicionales para esta compensación”.

Sin embargo, “el juicio sigue y recordemos que aquí estamos dando cumplimiento a través de un avenimiento de un fallo de primer instancia de un tribunal jurisdiccional del país. Por lo tanto podemos ir a una segunda o tercera instancia, que demoraría un poco más”, aclaró el director del Sernac, por lo que “ahí se buscará que Farmacias Ahumada se sume”.

Finalmente, Lucas del Villar indicó que mediante un informe realizado por un economista durante el juicio, se determinó que fueron dos mil millones de consumidores los afectados por la colusión, por lo que “eso es el monto real y es lo que se pagó” en este avenimiento.

“Esta fórmula de compensación busca que ningún peso quede en los bolsillos de las empresas que se coludieron”, sentenció.