La jornada de este jueves se vio marcada por la confirmación del gobierno, que finalmente adjudicó dos cuotas -y no cinco- de la polémica licitación pública del litio. A eso se sumó el recurso que presentaron diputados del PS y PPD a la Contraloría General de la República para declarar ilegal la medida.

En dicho contexto, CNN Chile conversó con el diputado de Renovación Nacional, Francisco Eguiguren, y con su par del Partido Socialista, electo senador para el próximo periodo, Juan Luis Castro, para conocer sus visiones de los hechos y las posibilidades que tendrá el gobierno entrante.

“Esto formó parte de un cronograma que partió en marzo de 2021 con la confección de las bases”, manifestó Eguiguren, indicando que “comparto la opinión de que era buena la noticia de que el ministro estaba adjudicando estas dos cuotas de acuerdo a la petición que le había hecho el equipo del gobierno entrante“. A su vez, agregó que “pensaba que iban a estar felices, en el sentido de que este es un proceso que no se puede terminar, primero, por una certeza jurídica”.

En tanto, Castro comenzó diciendo que “no voy a discutir el proceso administrativo o jurídico de cómo se llevó a cabo, porque eso tiene su tiempo y su forma, el punto para nosotros es diferente: Cómo en el cuarto año de un gobierno se abre una conversación unilateral, que tienen derecho a hacerlo, sin embargo, en este ciclo electoral ha terminado un gobierno de signo totalmente distinto al del actual, con un programa que tiene un punto específico sobre el litio”.

“La oportunidad política la encuentro poco afortunada”, añadió el socialista, sosteniendo que “lo más importante es que el gobierno del presidente Boric va a tomar cartas en el asunto, no para perjudicar empresas ni para torpedear nada, sino simplemente porque el carácter del litio va a ser diferente, porque tenemos una concepción diferente de pertenencia y no de un bien transable, de la misma manera en que se hizo durante décadas“.

“El gobierno tenía que cumplir con el calendario”, destacó por su lado Eguiguren, afirmando que “el ministro Jobet explicó que como imagen país no se puede suspender una licitación de esta naturaleza“. No obstante, quiso expresar que “así como nosotros hoy pedimos unidad detrás del litio, porque es un mineral estratégico, no concesible, que no se puede privatizar, tenemos también en marzo que alinearnos con el gobierno de Boric“.

Castro fue enfático en insistir que “parece irrisorio que se haya hecho una precipitada licitación en los últimos meses de gobierno, no teniendo la garantía de saber cuál era la política final que se haría con el litio en Chile“, indicando que “el debate hagámoslo, conversemos bien, yo no estoy diciendo que el litio se acaba en Chile ni que esto se entregó a los privados, porque esto estaba en administración de privados“.

Finalmente, Castro manifestó que “la palabra más importante es qué piensa el país, las comunidades, el mundo, que se verá reflejado en cómo proyecta Chile la ganancia del litio“, indicando que en la visión de la actual oposición “tiene que ser recuperado con fuerza“.