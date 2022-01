En el Congreso se está discutiendo un proyecto de ley de busca reformar la carrera policial en Carabineros y además estamos a menos de 24 horas de que el presidente electo, Gabriel Boric, defina su futuro gabinete político.

Para profundizar en estos temas, CNN Chile conversó con el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, quien explicó la importancia de este primer punto.

“Se quiere ampliar a dos años y ver el tema de los sueldos. Los que reciben hoy son bastante bajos y eso ha desmotivado el ingreso de policías. Un suboficial parte ganando un sueldo de 480 mil pesos brutos. Y también otros temas que es el de especializar a las policías y que no hagan de todo”, sostuvo.

En esta misma línea, enfatizó en la importancia de esta institución para la democracia. “Las policías son una institución básica en una democracia y están llamadas a brindar seguridad a los ciudadanos. Si la policía es una corrupta vamos perdiendo todos. Y la nuestra, en comparación otras del barrio, es una bastante eficiente, pero requiere una modernización“, señaló.

También aseguró que espera que el próximo gobierno entregue certezas a Carabineros para poder desarrollar su trabajo. “Cuando hay violaciones a los derechos humanos estas van a la justicia, y hoy estamos en una democracia y las policías están sujetas a ese control. Yo espero que el próximo gobierno tenga una buena relación con las policías. Cuando a una institución se les dice que se va a refundar y se les da incertidumbre, y por lo tanto nadie quiere entrar. Hay que darle certezas y obviamente hay que iniciar con la que se inició”, aclaró.

Respecto al perfil que debería tener el futuro ministro del Interior, donde “lo ideal sería un ministro o una ministra que tuviera relación con el mundo policial y del poder judicial”.

A su vez, anticipó que no ve con buenos ojos que este cargo lo ocupe la Dra. Izkia Siches. “En materia de seguridad pública no le conozco mucha experiencia, pero no quiero desmerecerla, pero se va a demorar un tiempo. Pero hay que separar el nombramiento y ver como se nombran los equipos, algo que no será fácil”, concluyó.