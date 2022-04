La tarde de este lunes y en medio del debate en torno al quinto retiro de fondos en la Cámara, el diputado Tomás De Rementería conversó con CNN Chile y anticipó que votará a favor del proyecto impulsado por el Gobierno de Gabriel Boric y en contra de la propuesta presentada por otros parlamentarios. “Tenemos que hacernos responsables de quienes no tienen fondos de pensiones (…) El proyecto del Gobierno nos entrega una solución que no tiene efecto con la inflación, ni con las tasas de interés, ni en aumentar la carga fiscal de la forma que tiene el retiro indiscriminado presentado por los diputados Jiles y Alinco”, explicó. En ese sentido, De Rementería abordó las críticas que se le han realizado a la limitación de uso que plantea el proyecto del Ejecutivo, y afirmó que la iniciativa “sin duda es perfectible”. “El Gobierno va a presentar una serie de indicaciones en el Senado y creemos que ahí se pueden solucionar los problemas”, agregó. Finalmente, tras ser consultado por la postura del Ejecutivo sobre esta discusión, en comparación a la que tuvieron en los anteriores cuando aún no asumían como Gobierno, el diputado aseguró que “hubo un error de mi Gobierno y de mi presidente al ceder. Había dicho que no estaba de acuerdo con el cuarto retiro y que no iban a haber retiros durante su Gobierno y no lo hizo”.