#LODIJERONENCNN tolerancia cero

Diputado Alessandri (UDI): “Llamaría a Schalper (RN) a hacer más críticas en privado y, si fuera posible, menos en público”

Por CNN Chile

23.03.2026 / 22:55

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El presidente de la Cámara Baja dijo en Tolerancia Cero que "cada vez que hay medidas difíciles, los parlamentarios de tu coalición, cuando no están informados o no tienen la información correcta, muchas veces se van a desordenar".

El diputado de la UDI y presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, aconsejó a su par de la Cámara, Diego Schalper, hacer sus críticas en privado.

Esto, porque en los últimos días el parlamentario de Renovación Nacional (RN) ha expresado en distintos medios de comunicación una serie de opiniones, criticando el plan sobre restringir la gratuidad, las vocerías, entre otros.

En ese sentido, Alessandri fue consultado sobre la situación de Chile Vamos y si es que falta orden en Renovación Nacional.

“Cada vez que hay medidas difíciles, los parlamentarios de tu coalición, cuando no están informados o no tienen la información correcta, muchas veces se van a desordenar“, respondió.

Esta jornada, además, se dio a conocer que en el comité político el presidente José Antonio Kast reprendió a Schalper por las declaraciones que ha entregado.

Así, requerido por la periodista Mónica Rincón sobre si haría un llamado al parlamentario, Alessandri reconoció que el militante de RN “es un aporte en la Cámara de Diputados, es un diputado muy activo, bien formado, que es un aporte en el debate y lo llamaría a hacer más críticas en privado y quizás, si fuera posible, menos en público”.

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