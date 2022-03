Las diputadas Ericka Ñanco (RD) y Gloria Naveillán (Partido Republicano) debatieron sobre los disparos al aire que interrumpieron la visita de ministra del interior, Izkia Siches, a la región de La Araucanía.

La parlamentaria de Revolución Democrática abrió la conversación en CNN Chile asegurando que “este tipo de cosas no deben frenar el impulso al diálogo que es lo que ha dicho el Gobierno desde el día uno y tampoco que hayan habido seis ministros abordando distintos temas”.

Por otro lado, para la representante de la bancada republicana se trató de “un ataque terrorista”. “Me parece de la máxima gravedad que una ministra del interior sufra un ataque terrorista en una comuna de Chile donde se debe circular libremente por todas partes. Me parece inaceptable”.

Al ser consultadas por quiénes estarían buscando que no se concretara el diálogo, Ñanco opinó que “el espectro es bastante amplio, partiendo por la bancada del Partido Republicano que mencionó que no estaban a favor del diálogo y exigieron un Estado de Excepción que ha demostrado no ser la solución al conflicto”.

“Hay personas que pertenecen a estos sectores políticos que tratan de infundir el miedo de distintas maneras (…) claramente se tiene investigar quienes están a cargo de estos crímenes, pero es también de dudosa procedencia quienes lideran estas acciones”, añadió.

Frente a ello, Naveillán apuntó a que los responsables “se niegan a dialogar con cualquier Gobierno”. “Te puedo decir que el Gobierno anterior y el actual saben con nombre y apellido las organizaciones que están detrás de esto”, señaló.

“No tratemos de insinuar que aquí hay otro tipo de organizaciones detrás porque ellos se identifican claramente”, puntualizó.

Al cierre, la militante de RD cuestionó a su homóloga republicana afirmando que “quienes tienen más ganas de tensionar el tema en La Araucanía y quienes más incitan con el clima de violencia manteniendo el Estado de Excepción son las personas de su sector”.

“Al final del día la cuestión es clara, en la región de La Araucanía y en la provincia de Arauco existe terrorismo. Tenemos una falta de Estado de Derecho absoluto”, concluyó Naveillán.