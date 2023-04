El Gobierno y el Congreso se reunieron para discutir proyectos relacionados con la seguridad. Este trabajo contemplaría impulsar 10 iniciativas en un plazo de 90 días. Por esto, la diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón y el diputado del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, se refirieron al tema en conversación con Noticias Express de CNN Chile. “La seguridad es uno de los grandes temas que podría hacer caer a un Gobierno“, sostuvo la parlamentaria, asimismo indicó que “soy de las personas que no me gustan que los Gobiernos caigan“. En tanto, el diputado Soto aseguró que “no todo se soluciona con leyes, esto requiere una cirugía mayor al Poder Judicial”. Asimismo, sostuvo que “la muerte de la sargento Olivares y del cabo Palma dan cuenta de nuevas formas delictuales, que son mucho más violetas y generan miedo a la ciudadanía”.