En conversación con CNN Chile, la diputada Joanna Pérez (DC) comentó la decisión de la ex ministra Jeanette Vega de no asistir a la comisión investigadora por el llamado de su asesora a Héctor Llaitul. “Es complejo, uno esperaría que tanto las autoridades como las ex autoridades de este gobierno pudieran facilitar todo proceso de investigación”, manifestó. En ese sentido, agregó que “como Cámara de Diputadas y Diputados somos el principal órgano que fiscaliza los actos de gobierno, entonces habríamos esperado que la ex ministra participara de la instancia”.