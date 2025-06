“Dijimos varias veces que funcionaba mal”: Presidenta del Colmed se refirió a falencias de fiscalización en licencias médicas

Anamaría Arriagada hizo una autocrítica en Tolerancia Cero a propósito del escándalo que ha significado el uso irregular de licencias médicas y las investigaciones que esto ha requerido, mencionando también desde su vereda es más una revisión de cuestiones éticas y de prácticas médicas que labores de control y fiscalización.

Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico (Colmed), habló en Tolerancia Cero sobre lo que ha sido la mayor polémica en la que se ha visto involucrado el rubro que representa: el caso de uso irregular de licencias médicas, donde más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras debían cumplir reposo.

Arriagada comenzó por ser enfática en señalar que desde el Colmed no tienen facultades fiscalizadoras para haber avisorado antes esta crisis, dado que sus labores se enfocan más bien en la parte formativa de las y los médicos.

En ese sentido, la presidenta del gremio explicó que los primeros mensajes públicos que realizaron -como el inserto en El Mercurio- se dieron previo a conocer la investigación que llevaba adelante la Contraloría, lo que explica por qué no había un respaldo claro al proceso fiscalizador.

“Volver a atrás y analizar algo que escribimos en abril, sin conocer toda la debacle que vendría después es lo mismo que decir mejor no haber nacido o mejor estar muerto”, dijo consultada por el panel de Tolerancia Cero en cuanto a su autocrítica. “Si me pregunta a mí con qué me siento peor, no me siento tan mal por ese inserto (…), no me siento responsable de una fiscalización que ocurría a pesar nuestro y que dijimos varias veces que funcionaba mal y que hoy, en los hechos, le ha costado su cargo a la superintendenta de Seguridad Social. Yo hago una autocrítica por el gremio que represento que hicieron que cooperáramos en debilitar este instrumento”.

“Me hago una autocrítica por todas las falencias éticas, de la práctica médica, que hoy está pasando, sobre todo, porque mancillan una profesión que quiero mucho. Y que, por lo demás, mancillan y ofenden a un montón de médicos que hacen bien su trabajo”, agregó.

Con todo, Arriagada expresó que “jamás nos hemos negado a la fiscalización” y que respaldan estos actos de control, dado que la profesión los exige.