Diálisis: ¿En qué consiste y qué cobertura de salud tiene?

En Entrevistas CNN, Aquiles Jara, nefrólogo de la UC, entregó detalles sobre la diálisis, procedimiento que cada vez más personas deben hacerse en Chile.

La diálisis es un tratamiento vital para personas con problemas renales avanzados, y su acceso puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida de los pacientes.

Sin embargo, a pesar de su relevancia, sigue siendo poco comprendido por muchas personas. Existen dudas, confusiones e incluso mitos en torno a en qué consiste realmente este procedimiento y cuándo se indica.

¿Qué es la diálisis?

En Entrevistas CNN, Aquiles Jara, nefrólogo de la UC, el número de personas que debe dializarse va en aumento “porque las principales causas que provocan enfermedad renal es la hipertensión y la diabetes y eso representa más o menos el 60% a 65% de las personas que están en diálisis. En Chile, lamentablemente, vemos cómo va aumentando la prevalencia de diabetes en el país, asociado esto también a la obesidad”.

“Vamos teniendo un aumento de pacientes en diálisis cada año, más o menos un crecimiento del 7% y pese a que esto le permite a un paciente vivir, hay que recordar que la diálisis no es un tratamiento per se, es el reemplazo parcial del riñón, pero que permite poder vivir”, agregó el expresidente de la Sociedad Chilena de Nefrología, quien recalcó que “sin diálisis no se puede vivir porque no se tiene función renal”.

Mira la entrevista completa