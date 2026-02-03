Desbordes destacó credenciales de Steinert, próxima ministra de Seguridad, valorando además el trabajo con Cordero

El jefe comunal de Santiago tuvo buenas opiniones del rol que cumplió el ministro actual de Seguridad Pública, asegurando que así como él no era "político" previo a asumir, para la expersecutora no le será una desventaja.

Este martes la Municipalidad de Santiago concretó el tercer desalojo masivo en el Barrio Meiggs, despejando así las veredas y calles que se mantenían copadas por el comercio informal.

Destacando el trabajo en conjunto entre funcionarios municipales y Carabineros de Chile, el jefe comunal aseguró que los resultados de las primeras dos etapas del despeje del barrio han sido recibidos buenos ojos por parte de los locatarios formales, quienes han señalado que sus ventas han mejorado.

En el lugar, aseguró Desbordes, pudieron encontrar entre la basura y restos que dejaron los comerciantes informales una serie de elementos que dan cuenta de que mucho de lo que se comerciaba allí provenía de delitos, como alarmas de vestimentas y cajas de cigarros.

“A la gente que vive en esa zona se le está cambiando la vida, y ese era el objetivo de este trabajo que hemos hecho en conjunto con el delegado presidencial, impuestos internos, etc”, señaló el alcalde.

Por otro lado Desbordes detalló que esperan tener al menos un vehículo de seguridad en cada uno de los 26 barrios de la comuna, pero que estos esfuerzos los han hecho directamente desde el municipio pues recursos adicionales no han recibido por parte del Ejecutivo.

El alcalde de Santiago también destacó las credenciales de Trinidad Steinert, exfiscal, para llegar al Ministerio de Seguridad al asumir el próximo gobierno, señalando además que fue un buen trabajo el que pudieron realizar con el actual secretario de Estado, Luis Cordero, y con las autoridades regionales, Gonzalo Durán y Claudio Orrego.