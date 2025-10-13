Desalojo de la toma “Dignidad” en La Florida: Alcalde estima remoción de cerca de 1.500 toneladas de escombros

En CNN Chile Radio, el alcalde Daniel Reyes comentó que en la segunda fase se removerán los escombros y en la tercera etapa se inhabilitará el terreno para evitar que vuelva a ser tomado.

La semana pasada se desarrolló la primera parte del desalojo de la toma “Dignidad”, ubicada en La Florida (Región Metropolitana).

En CNN Chile Radio, el alcalde de la Florida, Daniel Reyes, entregó detalles sobre el proceso y comentó que está “muy satisfecho por la forma en cómo se llevó a cabo”.

En primera instancia, se definió una faja de 30 metros, que es donde hay mayor riesgo de aluviones y de remoción en masa y donde vivían cerca de 700 familias.

“A partir de ahí se generó un procedimiento de catastro, de registro de las personas que allí se encontraban, en coordinación con la delegación presidencial, con el Serviu Metropolitano, y lo que vimos la semana pasada allí fue la fase operativa, propiamente tal, que es el desarme”, señaló.

Reyes añadió que en la primera etapa, trabajar al borde de la quebrada requirió “maquinaria de una especificidad determinada, y por supuesto también los equipos técnicos, y naturalmente, algún grado de resistencia que podríamos haber esperado de parte de las personas que allí se encontraban. Pero en términos generales fue un procedimiento sumamente tranquilo, se pudo llevar de buena manera, de hecho, esta primera etapa del desarme de las 194 viviendas o casas que allí se encontraban, se encuentra concluido”.

La segunda etapa, en tanto, implica la remoción de los escombros. “Nosotros estimamos que son del orden de 1.500 toneladas de escombros, es muchísimo, es una cantidad difícil de dimensionar”.

Consultado sobre cuánto tiempo se demorarán en sacar los escombros, el jefe comunal respondió que estiman al menos una semana.

La tercera fase apunta a “inhabilitar el terreno”, con el objetivo de que el terreno no vuelva a ser tomado.

“No resulta eficiente ni tampoco resulta razonable que hayamos desalojado para que se lo vuelvan a tomar. Y en ese proceso de inhabilitar, básicamente se utiliza la propia morfología que tiene el terreno, y con la remoción de tierra, con la generación de lomajes, también con la excavación de zanjas, estructuras de hormigón también, para que estas personas no se puedan instalar”, afirmó.