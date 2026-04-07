“Demuestra su nivel de frustración...": Experta analiza las amenazas de Donald Trump por guerra en Irán

La académica y analista internacional Susana Mangana calificó las recientes declaraciones bélicas del mandatario estadounidenses como “grotescas”. Además condenó "este tipo de anuncios, porque realmente no se ajustan al derecho internacional”.

La académica y analista internacional Susana Mangana advirtió sobre la gravedad de los recientes anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando con atacar a a Irán, señalando que sus dichos “no se ajustan al derecho internacional y de hecho está anunciando que cometería crímenes de guerra”.

En conversación con Hoy Es Noticia, Mangana calificó las declaraciones de Trump como “grotescas” y señaló que reflejan su frustración.

“Estamos hablando del presidente de la potencia mundial número uno a nivel militar, pero además de un país que se dice democrático y él mismo fue elegido en las urnas”, indicó.

Además condenó “este tipo de anuncios, porque realmente no se ajustan al derecho internacional”.

La especialista explicó que la estrategia detrás de un eventual ataque podría incluir la toma de pequeñas islas con concentración de refinerías y depósitos de petróleo en Irán, para ejecutar maniobras vistosas y desplegar marines con armamento ligero.

Sin embargo, enfatizó que el escenario es incierto debido a la falta de negociaciones validadas por Teherán: “Sabemos que hay intentos de mediación de países como Turquía o Pakistán, pero son potencias medias, no son las grandes potencias de antaño dice mucho del estado de situación de nuestro orden mundial que está fracasando”.

Mangana también subrayó la influencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre Trump: “Se dejó convencer por Netanyahu, que sí quería esta guerra desde hace mucho tiempo. No logró convencer a ningún otro presidente estadounidense, pero sí lo ha logrado con Trump”.

“Por eso demuestra con este tipo de declaraciones su nivel de frustración y su enfoque como hombre de negocios, más interesado en retiradas rápidas que en estrategias a largo plazo”, complementó.

En cuanto a la escalada militar, Mangana recordó que tanto Israel como Irán ya han participado en ataques que afectan infraestructura civil y bases militares en la región, incluyendo Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

“Estamos normalizando este tipo de declaraciones mientras ya se están cometiendo crímenes de guerra”, señaló.

Los movimientos de Donald Trump

Durante esta tarde, el mandatario estadounidense anunció que, tras mantener conversaciones con autoridades paquistaníes, decidió aplazar por dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar hoy si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz.

Además, afirmó que ambas partes se comprometieron de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo.

Trump afirmó que este periodo busca establecer un alto al fuego recíproco y avanzar hacia un acuerdo de paz a largo plazo en Oriente Medio.

Esto luego de que por la mañana publicara un mensaje anunciando que “una civilización entera morirá esta noche, para nunca ser traída de vuelta”, si Irán no reabre el estrecho de Ormuz antes de las 20:00 hora del Este, dejando abierta la posibilidad de un “Cambio de Régimen Completo y Total”.

Mangana concluyó que estas declaraciones “demuestran el nivel de dinamización y deterioro del orden mundial establecido por parte de quien lidera hoy la Casa Blanca”, y subrayó la necesidad de evaluar cuidadosamente los pasos de Washington ante la escalada en la región.