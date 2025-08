Defensoría por caso del sicario liberado tras homicidio del “Rey de Meiggs”: “El defensor se enteró por la prensa”

La defensora nacional Verónica Encina explicó en CNN Chile Radio que la institución no fue notificada del procedimiento que permitió la salida del sicario y que el defensor a cargo se enteró por la prensa. Además, confirmó que la jueza Irma Rodríguez pidió que la Defensoría asuma su representación.

¿Qué dijo la defensora nacional?

“El defensor penal público que estaba a cargo de esté imputado tampoco tuvo conocimiento. Se entera también por la prensa de las circunstancias de su liberación”, dijo Encina. La abogada detalló que no hubo notificación por parte del Poder Judicial ni desde Gendarmería, lo que calificó como parte de una irregularidad grave que motivó investigaciones penales y administrativas.

Consultada sobre si el abogado fue contactado por su representado, Encina lo descartó. “No fue directamente. El imputado no se comunicó con él. Lo que sabemos es que se encienden las alarmas cuando el abogado de otro de los sujetos acusados consulta por qué a su defendido no se le entrega la misma medida”, explicó.

Encina confirmó además que la jueza Irma Rodríguez, quien dictó la orden de prisión preventiva y luego fue vinculada a las resoluciones irregulares, pidió que la Defensoría asuma su defensa: “La magistrada se comunicó con la Defensoría, es muy probable que asumamos su representación”.

La autoridad fue enfática en señalar que “lo normal es que las resoluciones se dicten en audiencia” y que en este caso “sale una orden de libertad que no se dictó en audiencia. Y eso es precisamente lo que se está investigando”.

Finalmente, Encina detalló que el sistema informático judicial cuenta con múltiples resguardos, incluyendo firma electrónica avanzada, para evitar este tipo de situaciones: “El juez tiene el control de lo que firma. Pero si hay un mal uso del sistema o suplantación, eso debe investigarse con urgencia”.