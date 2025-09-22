Defensora nacional advierte abuso de prisión preventiva: “El principio de objetividad del Ministerio Público está relativizado”

En conversación con CNN Chile, Verónica Encina, Defensora Nacional, alertó sobre la crisis que atraviesa la Defensoría Pública debido a la insuficiente capacidad para responder a la creciente demanda judicial, especialmente frente a la Fiscalía Supraterritorial.

Verónica Encina, Defensora Nacional, alertó este lunes, en conversación con Hoy Es Noticia, sobre la creciente preocupación que existe en torno al sistema de defensa pública y el uso excesivo de la prisión preventiva en el país.

Según Encina, “durante el año 2024 más de 1.800 personas estuvieron en prisión preventiva y finalmente fueron absueltas“, lo que evidencia un problema estructural en la administración de justicia y en la aplicación de esta medida cautelar.

La abogada advirtió que la Defensoría no cuenta con la capacidad suficiente para enfrentar la demanda que le impone la Fiscalía Supraterritorial.

“No tenemos una Defensoría que pueda hacer el peso a la Fiscalía Supraterritorial”, afirmó, agregando que existe un riesgo real de que la cobertura de abogados públicos no sea suficiente para garantizar la defensa adecuada en todas las audiencias.

“En ese caso se cae el sistema, porque no tenemos un defensor sentado en la audiencia y no se podría realizar la audiencia”, explicó.

Sobre la Fiscalía Supraterritorial, Encina señaló que “esperamos que se legisle y se asignen recursos para que la Defensoría pueda generar una suerte de Defensoría Supraterritorial que haga frente a la demanda”.

Además, la Defensora Nacional mostró su preocupación ante lo que calificó como un abuso desmedido en la petición de prisión preventiva.

“Pareciera ser que el principio de objetividad que rige el Ministerio Público está medio relativizado”, señaló, cuestionando la lógica con la que se aplican estas medidas.

Finalmente, hizo un llamado a tomar en cuenta la realidad de las cárceles nacionales, que “no están pensadas para eso” y que se encuentran “colapsadas”, lo que agrava la situación de quienes cumplen prisión preventiva sin condena definitiva.