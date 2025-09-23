“Debe ser una candidatura de país”: Insulza respalda a Bachelet y destaca tono “particularmente prudente” de Boric sobre Gaza

Además, el senador del PS respaldó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, aunque advirtió que debe ser una postulación de país y contar con apoyo transversal del mundo político.

El exministro de Relaciones Exteriores y exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se refirió este martes al discurso del Presidente Gabriel Boric ante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, destacando el tono utilizado por el mandatario al abordar temas internacionales, en especial el conflicto entre Israel y Palestina.

En entrevista con CNN Prime, Insulza señaló que el Presidente fue “particularmente prudente en las críticas que hizo a algunos países”, en alusión a los comentarios que realizó Boric sobre la situación en Gaza y su llamado a que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sea llevado ante la justicia internacional.

El jefe de Estado había declarado: “No quiero ver a Netanyahu destruido por un misil, lo quiero ver enfrentando un tribunal de justicia internacional”.

Candidatura de Bachelet: Un esfuerzo transversal

Respecto a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, anunciada oficialmente por Boric en el mismo foro internacional, Insulza valoró la postulación, pero subrayó que debe tratarse de un esfuerzo colectivo y no solo gubernamental.

“Esta tendría que ser una candidatura de país. Si ganamos, ganamos todos, y eso requiere también una conversación del Gobierno con los candidatos presidencial”, afirmó, haciendo alusión a la necesidad de generar un respaldo político amplio que incluya tanto al oficialismo como a la oposición.

El exministro también destacó la trayectoria internacional de Bachelet, calificándola como una figura con credenciales suficientes para aspirar al cargo más alto dentro del sistema de Naciones Unidas.

La elección del próximo secretario o secretaria general de la ONU se realizará en 2026, tras el término del mandato de António Guterres.