Debate sobre pena de muerte: Alessandri dice que otras herramientas “no han funcionado” y que “nos equivocamos en sacarla”

En entrevista con CNN Chile Radio, el diputado de la UDI respaldó los dichos de Evelyn Matthei sobre la pena de muerte y afirmó que para cierto tipo de criminalidad "hay que estar abierto a conversar cualquier tema, cualquier herramienta".

La candidata de la derecha para las elecciones presidenciales, Evelyn Matthei, reabrió el debate por la pena de muerte tras el homicidio de un matrimonio en Graneros.

La exalcaldesa recalcó que “es algo que quizás se debe abrir, a mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero lo único que quiero decir que hay ciertos casos, en que a mi juicio, por lo menos, yo mantengo lo que dije el año 2001 (cuando era diputada) sobre que la pena de muerte sí debería aplicarse”.

Bajo ese contexto, el diputado Jorge Alessandri (UDI) abordó la situación, teniendo en cuenta también la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Hay otras herramientas para combatir la delincuencia, como la prevención, persecución policial, condenas y penal de cárcel, dijo en CNN Chile Radio. Sin embargo, esto “en los últimos 24 años no ha sido disuasivo, lo único que ha hecho el crimen es avanzar, yo celebro que Evelyn Matthei la apoye, nos llame a discutirla”.

Lee también: Matthei reabre debate por pena de muerte tras crimen de matrimonio en Graneros: “Hay ciertos casos en que debiera aplicarse”

El parlamentario recordó que Chile se rige por el Pacto de San José y que “tenemos un compromiso internacional de no aplicarla, pero al menos reconocer que nos equivocamos el 2001 al sacarla, que todas las otras herramientas que iban a reemplazar a la pena de muerte no han funcionado y que evidentemente estamos en una crisis de seguridad tremenda”.

Consultado sobre si apoyaría la propuesta, respondió “totalmente de acuerdo”.

“Le agradezco que haya puesto el punto y que haya seguido la misma línea que expresó cuando fue parlamentaria en el debate”, añadió.

Cuando se le preguntó si es que esto sería un retroceso desde el punto de vista del debate sobre seguridad, el diputado respondió que un retroceso es que “entren cuatro personas a una casa en Graneros y asesinen a una pareja, que a usted le quiten el auto en cualquier esquina y estén dispuestos a matarlo por un celular o por un auto”.

“Lo que es un retroceso es que el crimen organizado ya amenaza a los comerciantes de barrios como Bellavista. Eso es un tremendo retroceso. Entonces, para ese tipo de criminalidad hay que estar abierto a conversar cualquier tema, cualquier herramienta”, sentenció.