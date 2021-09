El analista político y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, conversó con CNN Chile y Chilevisión Noticias sobre el debate presidencial que transmitieron este miércoles ambos canales y analizó a los ganadores y derrotados de esta instancia.

“El ganador es el formato, el acierto de Chilevisión y CNN Chile para dar la posibilidad de que los candidatos pudieran interactuar, que fluyera esa interacción. Yo creo que a la mayor parte de ellos los descolocó también un poco, estaban preparados quizás para otro formato y muy positivo, por lo tanto, este ejercicio de interacción. Si tuviéramos que evaluar a los cinco que estuvieron ayer, en el debate, evidentemente, Gabriel Boric sigue teniendo un predominio”, explicó Moreno.

El otro candidato que aparecía liderando en las encuestas en segundo lugar, Sebastián Sichel, no aprovechó esta oportunidad, dijo Moreno. “Se le vio tenso, incómodo, no estaba a gusto pareciera ser en el estudio. Se victimizó de alguna manera, también hizo muchas diatribas contra la política y los políticos y, por lo tanto, creo que no fue una buena noche para Sebastián Sichel”.

El académico señaló que José Antonio Kast supo aprovechar esta instancia desde el punto de vista televisivo. “Creo que estuvo bastante mejor y enfocado en lo que es el electorado que él va a buscar”, planteó.

“La única candidata, la senadora Yasna Provoste, tenía que ir a irrumpir, romper la inercia que hay en las encuestas que hasta ahora al sitúan el tercer lugar, por lo tanto, tenía que hacer ese ejercicio y creo que lo logró en parte, el chiste respecto del nombre de Sebastián Sichel confundiéndolo con Sebastián Piñera, el plebiscito para definir el sistema de pensiones, el emplazamiento a Gabriel Boric sobre su relación con el Partido Comunista, la disputa también que se trenzó con José Antonio Kast en la última parte del debate, hablan de que ella intentó romper la inercia que se había instalado en su comando”, detalló el especialista.

Con respecto a la disputa entre los candidatos de derecha, Sebastián Sichel, de Chile Podemos Más, y José Antonio Kast, del Partido Republicano, el analista señaló que el primero intentó desplazarse hacia el centro, “buscar al elector moderado”, que, señala ,es un elector “apolítico”, con un llamado o “impugnación a la política”. Por el contrario, José Antonio Kast, según Moreno, “logró clavar las banderas” en los votantes del rechazo.

“Creo que la ganancia respecto a ese mundo se la llevó José Antonio Kast y dejó un flanco abierto para Sebastián Sichel, porque probablemente no logra convencer a ese que debe ser su electorado base, al electorado que sigue apoyando al Gobierno, aún así con los bajos niveles de aprobación. Recordemos que Sebastián Sichel es el candidato del oficialismo y de Sebastián Piñera y de alguna manera eso quedó muy diluido en el debate de anoche”, detalló Moreno.

Sobre la incidencia del debate de ayer en un cambio de lugares en las encuestas, el académico explicó que esto demuestra que aún está abierta “esa segunda opción”, pero que “pueden pasar muchas cosas” a 56 días para la elección.

“Pueden cometerse muchos errores no forzados y por lo tanto eso cambiar la impresión de los electores que son cada vez más volátiles, la gente está tomando la decisión cada vez más cerca del día de la elección. Y por eso, la opción de Yasna Provoste, también en el segundo lugar, si tenemos como referencia al debate de anoche, creo que es una cuestión que quedó instalada”, puntualizó el especialista.