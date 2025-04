De la Llera, rector de la UC, sobre visita del papa Francisco en medio de denuncias por abusos: “Ese tema nos causó vergüenza”

Juan Carlos de la Llera, rector de la UC, se refirió a la visita del entonces sumo pontífice en 2018, en medio del Caso Karadima y las denuncias de abusos sexuales. Sobre el impacto que tuvo en la iglesia, subrayó: “Lo importante hoy es que no debe haber ningún espacio para que eso vuelva a ocurrir”.

El rector de la Pontificia Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, profundizó en Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre el legado del papa Francisco en el cristianismo y los momentos complejos que se enfrentaron durante y después de su visita a Chile, en medio del caso Karadima.

En 2018, el entonces sumo pontífice visitó la casa central de la UC. Sobre ese momento, el rector expresó que el papa dejó su huella en su paso por la universidad, y expresó que se sienta una cercanía con la visión del papa Francisco sobre el rol de la iglesia.

“Me identifico mucho con ganarse una autoridad a partir de lo que es el servicio más que por la posición que uno ocupa; la humildad que él tenía, la sencillez, el despojarse… Este concepto, por ejemplo, del jubileo, de peregrinos de esperanza, despojarse de todo lo que no es tan relevante, de esta cultura del envase que Galeano hablaba, sacar eso y quedarse con lo que hace realmente sentido en la vida de las personas. Yo creo que el papa representa eso mejor que nadie”, describió.

Por otro lado, la periodista Matilde Burgos profundizó en el momento en que el papa Francisco visitó Chile, en medio de la polémica por el nombramiento de Juan Barros como obispo de la diócesis de Osorno. Sobre esta situación, el cardenal Fernando Chomalí relató que, durante su periodo como interino en esa diócesis, antes de que se concretara el nombramiento, le expresó al sumo pontífice que no consideraba que fuera una buena idea. Según detalló, el papa le respondió con un “reto” y reconoció posteriormente que había quedado muy decepcionado.

De hecho, muchos biógrafos coinciden en que el viaje a Chile marcó un antes y un después en la postura del papa Francisco respecto al manejo de los casos de abuso cometidos por autoridades eclesiásticas.

—¿Cómo vivió usted esa situación, considerando que fue un punto de inflexión en el tratamiento de los abusos dentro de la Iglesia?

—Yo siempre tuve una postura muy clara. Era decano de una facultad, y hay testigos de mi opinión en distintas reuniones. Siempre he pensado que los delitos deben ser juzgados como delitos, sin importar dónde ocurran. Esa ha sido una convicción permanente en mi vida. No tengo dudas de que el papa no tenía la información completa en ese momento. No conozco los detalles internos, pero lo importante hoy es que no debe haber ningún espacio para que eso vuelva a ocurrir, ni en la Iglesia ni en una universidad. Tiene que haber cero tolerancia a todo tipo de abusos.

De la Llera enfatizó que se trata de un aprendizaje doloroso en el que ha sido necesario pedir perdón de forma genuina a las víctimas.

Respecto al presente, enfatizó que el tema del abuso no tiene cabida dentro de la universidad y que, si es necesario, se seguirán conformando comisiones o desarrollando estudios para abordar el problema de raíz.

“La verdad es que ese tema nos causó muchísima vergüenza. Somos todos parte de una Iglesia, somos católicos, y esos abusos fueron delitos, y como tales, deben ser juzgados”, cerró.