Núñez y resultado de Jara en la primera vuelta: “Nos golpea la baja aprobación del Gobierno”

El senador comunista analizó las cifras que ha dejado la primera vuelta presidencial, donde Jara no alcanzó el "techo" que se proyectaba durante la carrera presidencial. En ese sentido, Núñez se refirió a cuánto afectó o no la forma en que el propio mandatario se sumó a la discusión electoral.

La primera vuelta de la elección presidencial ya arrojó a quiénes pasan al balotaje: Jeannette Jara (26,82%) y José Antonio Kast (23,97%).

Sobre esto habló en Tolerancia Cero el senador Daniel Núñez (PC), evaluando cómo toman el porcentaje alcanzado por su abanderada y cómo proyecta el trabajo hacia la segunda vuelta.

“Es cierto, es una preocupación para nosotros porque este resultado no llega a lo que nos dijeron que es el techo que tenía nuesta candidata, que era de 38%. Aún cuando era muy difícil que llegara a ese techo porque estaba compitiendo con dos o tres nombres más”, aseguró el senador.

En esa línea reconoce como un “fenómeno” que no previeron en el caso de Franco Parisi, cuyos votantes, agregó Núñez, no tienen una afiliación política cerrada y, por lo tanto, podrían estar con cualquiera de los dos candidatos que hoy pasan a segunda vuelta.

No obstante, en el panel se hizo patente que Gabriel Boric logró posicionarse con 10 puntos porcentuales de diferencia por sobre Kast en 2021, dejando así la incógnita de qué ocurrió en estos cuatro años de su administración para no lograr consolidar ese impulso.

Al respecto, el senador fue consultado sobre si hubo o no un efecto en la candidatura de Jara aquellas intervenciones del Presidente Boric sobre la contingencia electoral, con alusiones al candidato republicano y sus propuestas.

“Nos golpea la baja aprobación del Gobierno en este resultado”, dijo. “(las intervenciones de Boric) No creo que sea el factor fundamental”.