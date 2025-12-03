Daniel Núñez afirma que Kast sumará a eventual gabinete a Longueira, “el niño símbolo de la corrupción en Chile”

El senador y miembro del comando de Jeannette Jara le restó importancia a la reunión de Kast con Frei, afirmando que más llamó su atención que el republicano ratificara a Jorge Quiroz, cuestionado por los casos de colusión de pollos y las farmacias, aludiendo a que prontamente "revivirá políticamente" al expresidente de la UDI.

El 14 de diciembre la ciudadanía vuelve a las urnas para definir quién será el próximo encargado de presidir al país. Jeannette Jara, carta de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, se disputarán una vez más las preferencias en voto popular.

Al respecto habló en CNN Prime el miembro del comando de Jara, el senador Daniel Núñez (PC), quien destacó “un muy buen desempeño” de su abanderada en el reciente Debate Presidencial de Archi y reiteró que “la elección está abierta”.

“Esta es una nueva elección, una que a nuestro juicio está totalmente abierta y eso lo demostró este debate, porque el desempeño de José Antonio Kast fue muy pobre. Fue permanentemente eludir respuestas. Entonces, un candidato que no le responde al país lo que quiere hacer y cuando lo hace, terminó diciendo que puso en duda cumplir las 40 horas, relativizó una base social importante. Después, no fue capaz de explicar lo que ocurre con su propuesta de la indemnización por años de servicio, donde está pretendiendo que sea el propio trabajador desde su salario quien se pague la indemnización”, aseguró el parlamentario.

Sobre los puntos fuertes que reconoce en la candidatura de Kast, Núñez relevó el hecho de que logre “tomar una molestia de la gente con lo que ha pasado en los últimos 4, 5, 10 años”, sobre todo con el eslogan del cambio.

Para el senador es claro que la elección pasará en gran parte por el “votante obligado” o quienes no participaban habitualmente de sufragios. Allí, Núñez reconoce que pudo haber faltado desde la izquierda hacer llegar sus propuestas a este mundo de la sociedad.

Asímismo, el parlamentario abordó lo que fueron las polémicas de Jara con su propio partido, el Partido Comunista, algo que según él fue resolviéndose rápidamente.

“Si hubo algún tipo de descoordinación que generó algún debate público, eso quedó rápidamente resuelto y en las últimas semanas hemos estado todos comprometidos con la candidata presidencial de Jeannette Jara”, agregó.

Por otro lado, han surgido críticas respecto de Jorge Quiroz, el encargado de lo económico en el equipo de Kast y quien se prevé como nombre fuerte para liderar el Ministerio de Hacienda si él llega al gobierno. Los cuestionamientos nacen de los casos de colusión de los pollos y de las farmacias por parte de empresas que Quiroz asesoró.

“Nos preocupa que hoy día señaló (Kast) que va a poner a Quiroz como, en la práctica, ministro de la colusión. Si tuviera que suponer cuál es la próxima figura política con la que José Antonio Kast se va a reunir te aseguro que va a revivir políticamente a Pablo Longueira y no me extrañaría que después lo ponga en su gabinete. El niño símbolo de la corrupción en Chile”, comentó Núñez.